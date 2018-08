Schweizer Bahnvierer holt sich die EM-Silbermedaille Stefan Bissegger, Claudio Imhof, Frank Pasche und Cyrille Thièry verpassen in Glasgow knapp die Sensation. Der Schweizer Bahnvierer unterliegt im Finalrennen über 4 km (16 Runden) den Konkurrenten aus Italien. Kuno Studer

Das Schweizer Team im Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow. Bild: Keystone.

Das Swiss-Cycling-Quartett unterliegt den Italienern abermals; das Team von Nationaltrainer Daniel Gisiger hatte in diesem Duell schon in der Qualifikation das Nachsehen.

Im Halbfinal ebenfalls am Freitag bezwangen die Schweizer das Team aus Frankreich, das das Rennen schnell in Angriff nahm und lange in Führung lag, gegen Ende aber auseinanderfiel. Obwohl die Schweizer in der letzten Runde noch zwei Franzosen aussen überholen mussten und schon frühzeitig zum Jubel ansetzten, resultierte mit 3:56,542 auch noch ein Landesrekord.

Bronze gewinnen die Briten; sie bezwingen das Team aus Deutschland.

Folgt mehr.

(kst)