Dänemark spielt gegen die Schweiz mit einem Fussballstar aus der Premier League

Im Spitzenspiel der Gruppe D trifft die Schweizer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation am Dienstag um 20.45 Uhr in Basel auf Dänemark und Christian Eriksen. Der 27-Jährige ist der Hoffnungsträger einer Nation, die noch oft in Erinnerungen schwelgt.