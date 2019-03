Schnider und Fähndrich siegen in der Königsdisziplin

Das Palmarès von Dario Cologna ist eindrücklich. Wo er auftaucht, ist die Bewunderung für seine Leistung allgegenwärtig, so auch auf der Gerschnialp. Für den Münstertaler ist die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften eine Ehrensache. «Man trifft alle Athletinnen und Athleten, auch solche, die man während der Saison nicht so oft sieht», erklärt der vierfache Olympiasieger. «Zudem gibt es auch immer die Gelegenheit, sich von Athleten zu verabschieden, welche mit dem Spitzensport aufhören.» Für den 33-Jährigen ist dies noch kein Thema. Er stellt aber mit seinem trockenen Humor fest: «Langsam, aber sicher bin ich der Älteste im Team.»

Die Freude am Langlaufsport, die Neugier, was noch drinliegt in der nahen Zukunft, und der Ehrgeiz treiben Dario Cologna an. Letzteres war Cologna auch auf der Gerschnialp anzusehen oder in seinen Worten ausgedrückt: «Wenn ich an den Start gehe, möchte ich eigentlich schon auch gewinnen.» Der Sieg von Ueli Schnider kam für das Aushängeschild des Schweizer Langlaufsports aber nicht überraschend: «Wir wissen, dass Ueli am Ende der Saison jeweils noch in guter Verfassung ist und dass ihm der 50er im klassischen Stil liegt.»