Schwingen Domenic Schneider erbt den Sieg in Stäfa – Damian Ott holt bei den Bernern den Kranz Am letzten Kantonalfest in der Nordostschweiz triumphierte Domenic Schneider nach dem gestellten Schlussgang. Der St.Galler Damian Ott bewies am Bernisch-Kantonalen seinen Klasse.

Nach dem Sieg am Glarner-Bündner – hier im Bild – feierte Domenic Schneider am Sonntag in Stäfa seinen zweiten Kranzfestsieg der Saison. Walter Bieri / KEYSTONE

Grosser Erfolg für den Thurgauer Domenic Schneider. Der formstarke Sennenschwinger aus Friltschen gewinnt das Zürcher Kantonale in Stäfa. Es ist bereits der zweite Kranzfestsieg in dieser Saison für den 27-Jährigen und der dritte in seiner Karriere. Zum Erfolg kam das Mitglied des Schwingklubs am Ottenberg völlig unverhofft, denn vor dem letzten Gang lagen gleich mehrere Schwinger vor ihm in der Rangliste. Doch weil sowohl der Schlussgang zwischen dem Bündner Armon Orlik und dem Zürcher Samir Leuppi gestellt endete als auch der Glarner Roger Rychen überraschend gegen den Schwyzer Ueli Hegner verlor, rückte Schneider auf Platz eins vor. Der Thurgauer verdiente sich den Erfolg mit fünf Siegen und einem Gestellten.

Damian Ott bezwingt Remo Käser mit einem sehenswerten Gammen

Einen Achtungserfolg feierte derweil der St.Galler Damian Ott als Gast am Bernisch-Kantonalen Schwingfest. Der 21-jährige Toggenburger stellte seine Qualitäten unter Beweis und sicherte sich den Kranz mit vier Siegen. Er bezwang unter anderem den Eidgenossen Remo Käser mit einem sehenswerten Gammen. Ott musste sich lediglich vom übermächtigen Christian Stucki und dem Konterspezialisten Kilian von Weissenfluh das Sägemehl vom Rücken wischen lassen.