Unihockey Der Appenzeller Michael Schiess geht voller Selbstvertrauen in den Halbfinal der Unihockey-WM gegen Schweden Der Waldkirch-St.Gallen-Stürmer Michael Schiess überzeugt an der WM in Helsinki als Skorer. Am Freitag geht es für ihn um den Finaleinzug.

Zwei, die sich gefunden haben: die beiden Konterspezialisten und Sturmpartner Manuel Maurer (links) und Michael Schiess. Bild: Fabian Trees / KEYSTONE

Er gehört zu den Entdeckungen dieser WM im Schweizer Team. Michael Schiess, Flügelstürmer des UHC Waldkirch-St.Gallen, erzielte in den bisherigen vier WM-Partien vier Tore und bereitete deren zwei vor. Vor allem das Zusammenspiel mit Sturmpartner Manuel Maurer, mit neun Skorerpunkten der beste Schweizer, ist eine Augenweide.

Nach dem Sieg im Viertelfinal gegen Estland sagt Schiess: «Ich bin zufrieden. Die Punkte geben mir Selbstvertrauen für die kommenden zwei Partien.» Auf diese hätten sie sich die vergangenen drei Jahre vorbereitet. Die bisherigen Spiele seien eher ein Pflichtprogramm gewesen, so der Waldstätter. Er fügt hinzu:

«Nun kommt dieses Spiel, in dem wir den nächsten Schritt gehen und Schweden endlich einmal an einer WM bezwingen wollen.»

Beide wissen, was der andere denkt

Zu seinem bestens funktionierenden Zusammenspiel mit Mauerer sagt Schiess: «Wir haben einen ähnlichen Spielstil, lieben das schnelle Umschalten und die Konter. Deshalb wissen wir beide, was der andere denkt.» Das zahlt sich vor allem für Schiess aus. Alle vier Vorlagen zu den Toren des Appenzellers kamen von Maurer. «In einer solchen Linie zu spielen, macht unheimlich Spass.» Diese Freude wolle er mitnehmen in den Halbfinal, der am Freitag um 14.30 Uhr ansteht.

Beim 9:0-Sieg gegen Estland gelangen Schiess am Donnerstag erneut zwei Assists, auch die anderen beiden Linien tankten nochmals Selbstvertrauen. «Alle drei Linien sind parat», sagt Schiess. Jeder Block habe unterschiedliche Qualitäten. «Jetzt brauchen wir einfach eine Maximalleistung.» Gibt es diese, liegt für Schiess und die Schweiz der Final in Helsinki in Reichweite.