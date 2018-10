SCB verliert Verlängerungskrimi Swiss Central verliert auch das vierte Spiel in Folge. Wie schon gegen Genf vergeben die Zentralschweizer den Sieg in der Schlussphase. Daniel Schriber

Derek Jackson von Swiss Central erzielt insgesamt 22 Punkte. (Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Oktober (2018)

«Nicht schon wieder!» Das dachten sich gestern wohl die allermeisten der rund 300 Zuschauer, die den Weg in die Maihofhalle fanden. Und nicht nur sie: Wer nach der 92:95-Niederlage gegen die Riviera Lakers in die ausgepowerten Gesichter der Swiss-Central-Spieler schaute, entnahm darin eine Mischung aus Enttäuschung, Frust und Ärger. Sie hatten gut gekämpft, einmal mehr. Sie führten über weite Strecken der Partie, wie zuvor. Doch am Ende verloren sie, zum vierten Mal in Folge.

SCB-Cheftrainer Danijel Eric musste tief durchatmen, eher er sich zum soeben zu Ende gegangenen Duell gegen die Riviera Lakers äussern konnte. «Wir sind offensichtlich noch nicht in der Lage, enge Spiele zu unseren Gunsten zu entscheiden», so Eric. Erneut war SCB in der entscheidenden Phase zu fehlerhaft. Auffällig ist zudem, dass in den Schlüsselmomenten keiner wirklich die Rolle des Leaders übernehmen mag. Der Ball wird phasenweise so häufig herumgespielt, als handle es sich dabei um eine heisse Kartoffel.

Veveys Amerikaner nicht zu stoppen

Dass der SCB häufig bei knap- pen Spielständen ins Straucheln kommt, dürfte mit der Unerfahrenheit des Teams zu tun haben. Gleich mehrere Spieler aus dem SCB-Kader spielen dieses Jahr ihre erste NLA-Saison. Darunter einige Talente aus dem eigenen Nachwuchs – aber zum Beispiel auch der Senegalese Iba Camara. Der 24-Jährige, der seine erste Profisaison absolviert, überzeugte zwar immer wieder mit guten Aktionen – ausgerechnet in den letzten Minuten der regulären Spielzeit verwarf der Center jedoch drei Freiwürfe in Folge sowie einen Korbleger. Immerhin: Camara war es, der sein Team mit einem spektakulären Dreier in die Verlängerung schoss.

Mit einem 4:0-Lauf gelang dem Heimteam auch der Start in die Verlängerung. Dann aber kam die Wende. Hauptverantwortlich dafür war Lakers-Topskorer Ronald March. Mit 35 Punkten zeigte der Flügelspieler eine Offensivleistung, wie es sie in der Maihofhalle wohl schon lange nicht mehr zu sehen war. Mit einer Leichtigkeit, die in der NLA ihresgleichen sucht, traf der Amerikaner Wurf um Wurf – und wusste jeden noch so kleinen Freiraum zu seinen Gunsten auszunutzen. Am Ende war es mindestens ein March-Treffer zu viel.

19-jähriger Safra ist der Lichtblick von SCB

Vierte Niederlage hin oder her: Was trotz der Enttäuschung bleibt, ist die Gewissheit, dass Swiss Central Spiel für Spiel mit der NLA-Konkurrenz mithalten kann. Und wie schon in den vergangenen Spielen gab es auch gegen Riviera Lichtblicke. Dieses Mal zum Beispiel Jacques Safra, den 19-jährigen Neuzugang aus Zürich. Safra erzielte in 10 Minuten Spielzeit 11 Punkte – darunter 3 von 4 Dreipunktewürfen. Am Ende erhielten Safra und seine Teamkollegen vom Publikum einen anhaltenden und warmen Applaus für ihre Leistung. Es war kein jubelnder Applaus, den sich dieses Team so sehnlichst wünscht – aber zumindest ein kleiner Trost.

Männer: Swiss Central – Vevey Riviera 92:95 (39:37, 81:81) n.V. Fribourg Olympic – Lugano 86:70 (50:28). Pully Lausanne – Monthey 68:75 (32:38). – Rangliste: 1. Monthey 4/6. 2. Vevey 4/6. 3. Lugano 4/6. 4. SAM Massagno 3/4. 5. Fribourg 3/4. 6. Union Neuchâtel 3/4. 7. Lions de Genève 3/4. 8. Pully Lausanne 3/2. 9. Starwings Regio Basel 2/0. 10. Boncourt 3/0. 11. Swiss Central 4/0.

Frauen: Troistorrents – Elfic Fribourg 57:88. Hélios Valais – Riva 49:66. Espérance Pully – Winterthur 32:86. – Rangliste: 1. Elfic Fribourg 4/8. 2. Riva 3/6. 3. Winterthur 3/4. 4. Genève Elite 3/4. 5. Troistorrents 4/2. 6. Espérance Pully 3/0. 7. Hélios Valais 4/0.