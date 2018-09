SC Kriens spielt schon am nächsten Freitag im neuen Kleinfeld Kürzlich wurde im neuen Stadion der Kunstrasen verlegt. Der Spielbetrieb kann schon bald aufgenommen werden.

Das neue Kleinfeld Stadion in Kriens hat kürzlich seinen Kunstrasen erhalten. (Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 10. September 2018))



Der SC Kriens hat die Stadion-Durststrecke beinahe hinter sich: Heute (17.30) muss der Challenge-League-Aufsteiger nochmals in der Luzerner Swisspor-Arena spielen (gegen Chiasso), danach steigt die erste Heimpartie im neuen, schmucken Kleinfeld-Stadion.

Die letzten Probleme mit der Stromversorgung und der Umzäunung konnten inzwischen behoben werden: Am Freitag, 28. September (20.00), empfängt Kriens den FC Schaffhausen im Kleinfeld, es ist das allererste Spiel im neuen Stadion. Dies wird zugleich das TV-Spiel der Runde sein (Teleclub Sport zoom).

Dazwischen liegt noch das Auswärtsspiel vom Dienstag,

25. September, in Genf gegen Servette. Das grosse Stadioneröffnungsfest zelebriert der

SC Kriens am 13. Oktober. An diesem Samstag wird der SCK gegen ein Topteam aus der Super League oder aus einer ausländischen Liga antreten. (tbu)