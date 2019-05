SC Kriens rutscht vom 6. auf den 9. Platz ab Der SC Kriens verliert in der 32. Runde der Challenge League gegen Rapperswil-Jona mit 0:1.

Der Krienser Edmond Selmani ist schneller als der Rapperswil Simon Rohrbach.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019)

Kriens' Nico Siegrist (rechts) im Duell mit Rapperswils Denis Simani.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019)

Der Krienser Saleh Chihadeh hält Denis Simani von Rapperswil zurück.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019) Der Krienser Nico Siegrist (rechts) läuft am Rapperswiler Jonas Elmer vorbei.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019)

Der Krienser Omer Dzonlagic (rechts) blockiert den Ball gegen den Rapperswiler Matteo Pasquarelli.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019)

Der Krienser Albin Sadrijaj (links) gegen Rapperswils Sangone Sarr.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019)

Der Krienser Jan Elvedi (rechts) gegen Rapperswils Aldin Turkes.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019)

Der Krienser Albin Sadrijaj (links) gegen Rapperswils Egzon Shabani.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019)

Übrigens: Die SCK-Spieler reisten im Nati-Bus nach Rapperswil.

(Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Rapperswil, 3. Mai 2019) 9 Bilder Rapperswil-Jona - SC Kriens 1:0

Vor 1920 Zuschauern erzielte Egzon Kllokoqi den einzigen Treffer der Partie in der 78. Minute per Kopf. Der gross gewachsene Verteidiger stieg nach einem Corner von Maren Haile-Selassie am höchsten und belohnte seine Mannschaft für den couragierten Auftritt und die besseren Torchancen.

Mit dieser Niederlage rutscht der SC Kriens vom 6. auf den 9. Platz ab.