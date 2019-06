SC Kriens erntet viel Applaus – Bestnoten für den Gastgeber und Organisator Am Donnerstag fand der Cupfinaltag des Innerschweizer-Fussballverbandes (IFV) statt. Organisator und Gastgeber war der Sportclub Kriens, der viel Lob erntete. Michael Wyss

Cupsieger bei den A-Junioren: Zug 94. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019) Cupsieger bei den B-Junioren: Team Obwalden. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019) Cupsieger bei den C-Junioren: Team Sempachersee. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019) Cupsieger bei den D-Junioren: Meggen. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019) Cupsieger bei den Damen: Stans-Engelberg. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019) Cupsieger bei den E-Junioren: Kickers Luzern. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019) Cupsieger bei den FF-19 Juniorinnen: Team Uri. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019) Organisierten den Cupfinaltag mit rund 50 Helferinnen und Helfer des SC Kriens: stv. OK-Chef Alberto Barreiro (links) und OK-Chef Vasko Lakic. (Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019)

«Ich habe erstmals in meinem Leben etwas gewonnen. Unglaublich. Und dann noch eine Goldmedaille», freute sich der 19-jährige A-Junior Samuel Pfister von Zug 94 (CCJL) nach dem 3:1- Sieg im Cupfinal gegen Sursee (2. Stärkeklasse). «Es ist ein unbeschreibliches schönes Gefühl. Ich gehe heute mit der Medaille schlafen», so Pfister lachend.

Aber nicht nur die Spieler von Zug 94 konnten im Stadion Kleinfeld in Kriens jubeln und die Goldmedaille und den Pokal in Empfang nehmen. In den anderen Cupfinals setzten sich folgende Teams durch: E-Junioren, Kickers Luzern; D-Junioren, Meggen; C-Junioren, Team Sempachersee (CCJL); FF-19 Juniorinnen, Team Uri; B-Junioren, Team Obwalden (1. Stärkeklasse) und Damen, Stans-Engelberg (2. Liga).

«Sieger waren heute aber alle Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer. Sie können sehr stolz sein auf ihre Leistungen. Der SC Kriens war zudem ein perfekter Gastgeber. Sehr professionell. Chapeau», freute sich René Federer, Verantwortlicher des IFV-Cupfinaltages. Federer weiter:

«Wo der Cupfinaltag 2020 ausgetragen wird, ist noch nicht bekannt. Es muss sicher ein Bewerber sein, der genügend Parkplätze, Spielfelder und eine Infrastruktur zu bieten hat, wie beispielsweise der SC Kriens.»

Federer führt weiter aus: «Der IFV-Cupfinaltag ist ein Grossanlass und eine nicht zu unterschätzende Aufgabe für einen Verein, aber sicher sehr reizvoll. Man kann auch Werbung in eigener Sache betreiben mit diesem in der Zentralschweiz äusserst beliebten Event.»

Bestnoten für den SC Kriens

Glücklich zeigte sich OK-Präsident des Cupfinaltages, Vasko Lakic: «Wir haben heute einen wunderbaren Tag erleben dürfen. Fussballkost vom Feinsten auf Nachwuchsstufe, viele Fans und eine super Infrastruktur hier im Kleinfeld konnten wir präsentieren. Ich bin rundum zufrieden. Wir bekamen bereits viele Komplimente, was mich sehr freut. Gerne würden wir den Cupfinal in Zukunft wieder durchführen. Wir werden beim IFV sicher unser Interesse kundtun.»

Besonders gelobt wurden die Teambetreuer, die erstmals im 2018 in Brunnen zum Einsatz kamen. «Wir wurden von einem Teambetreuer empfangen, begleitet und betreut. Das finde ich genial», so Christoph Wyss, Trainer des Teams Obwalden. Im Einsatz standen rund 50 Helferinnen und Helfer des SC Kriens. OK-Mitglied und die Lakics Stellvertreter Alberto Barreiro: «Wir wollten heute beste Werbung in eigener Sache machen. Für den SC Kriens war es eine Chance, sich und sein neues schmuckes Stadion zu präsentieren. Der Cupfinaltag war eine perfekte Plattform für uns.» Erfreulich war auch der Aufmarsch bei den Finals. Durchschnittlich verfolgten im Schnitt 600 bis 800 Fans die jeweiligen Spiele.

Gesundheit vor dem Erfolg

Überschattet wurde der Cupfinaltag von einem medizinischen Notfall. Im Final der C-Junioren musste ein Spieler von Ibach/Schwyz zwei Minuten vor Schluss der Partie mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Nach einem Zweikampf erlitt der junge Fussballer einen epileptischen Anfall (vermutlich ausgelöst durch den Aufschlag am Boden auf den Kopf). «Da ist das Resultat nicht mehr so wichtig und das Sportliche tritt von einer auf die andere Sekunde in den Hintergrund», sagte Giancarlo Pascarella, Trainer der gegnerischen Mannschaft des Team Sempachersees.