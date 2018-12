Kommentar SC Kriens: Das genügsame Verharren im Amateurmodus Analyse zur Vorrunde des SC Kriens Turi Bucher

Die Fussballer des SC Kriens haben im Sommer nach dem Aufstieg in die zweithöchste Ligader Schweiz keine Zeit verstreichen lassen und sind sofort hingestanden, um zu verkünden: In Kriens wird weiterhin Amateurfussball gespielt. Mit anderen Worten: Im Vergleich mit anderen Challenge-League-Klubs herrscht beim SCK nicht Profibetrieb, gehen die Kleinfeld-Fussballer noch einer beruflichen Tätigkeit nach. Die Löhne für die Kaderspieler befinden sich nämlich im tiefen vierstelligen Bereich. Es ist deshalb nicht verwunderlich, überwintert der SC Kriens auf der Kellertreppe: Nicht auf dem allerletzten, Ende Saison abstiegsbesiegelnden 10. Rang zwar; aber auf dem vorletzten, akut abstiegsbeängstigenden 9. Platz.

Der Aufstiegselan ist bei den Grünweissen längst verpufft, die Konkurrenz hat die Schwächen, eben diesen Amateurstatus beim SC Kriens entlarvt. Es gilt im Frühling, im Abstiegskampf das Duell mit Chiasso zu überstehen, zu gewinnen – womöglich gesellt sich Rapperswil noch zu einem Dreikampf dazu.

Der SC Kriens hat in der Vorrunde sehr viel Positives gezeigt, hat spektakuläre Partien geboten, ist eine beliebte Bereicherung für die Liga. Wenn Sportchef Bruno Galliker die spielerische Entwicklung der Mannschaft unter Trainer Bruno Berner betont, so ist dies eine fundierte und keineswegs schönfärberische Analyse. Es ist dies aber auch nur eine Beschreibung des Sprungs von der dritten in die zweite Landesliga. Mehr nicht. Und mehr kam auf dem (Kunst-)Rasen auch nicht. Im neuen Stadion-Bijou beispielsweise eine Heimmacht zu sein, davon sind die Krienser noch weit entfernt.

Kein Krienser Höhenflug (links Mijatovic gegen Aaraus Maierhofer) wie einst im Frühling. (Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Kriens, 15. Dezember 2018))

Kriens hat zwei gute Torhüter (Enzler, Osigwe), zwei gute Offensivspieler (Siegrist, Chihadeh), drei gute Verteidiger (Elvedi, Fanger, Urtic). Der Rest: No-Names, die nach dem gloriosen Aufstieg auf dem harten Boden der Challenge-League-Realität gelandet sind. Das genügte vor allem für zahlreiche Unentschieden, genügte oft 70 Minuten lang. Die restlichen 20 Minuten plus Nachspielzeit sind dem kürzeren Atem des Amateurfussballs geschuldet.

Manch anderes wirkte im Verlaufe dieser halben Saison beim SCK ausserdem amateurhaft. Das Ärgernis mit der mickrigen «Wer-sucht-der-findet»-Anzeigetafel, die in den letzten Heimspielen nicht mehr richtig funktionierte und dann definitiv ersatzlos verschwand; Vereinsfunktionäre, die ihre Charge übermotiviert überinterpretieren; Eingangskontrolleure, die – nicht optimal instruiert – nicht richtig Bescheid wissen und Besucher und Kunden verärgern; selbst Wurstverkäufer, die eine halbe Stunde vor Matchbeginn ihre Cervelats nicht verkaufen beziehungsweise Konsumbereite nicht zur Kasse bitten können, weil ihnen die Kasse mit dem Bargeld schlicht noch nicht zur Verfügung steht. Das sind Defekte und Störfaktoren, die nicht matchentscheidend sind, sich reparieren und korrigieren lassen.

Im Fokus steht eindeutig das Verhindern des sofortigen Wiederabstiegs. Ein Jahr nach dem Aufstieg und dem Bezug des neuen Stadions wieder die Liftfahrt nach unten machen zu müssen – das will keiner im Verein, das wollen die Krienser Anhänger und Matchbesucher nicht, das wollen die Zentralschweizer Fussballfans nicht.

Kriens ist durch sein plakatives Amateurmanifest vielen und auch sich selber sympathisch. Die entscheidende Frage ist: Will der Club genügsam im Amateurmodus verharren, oder will er in Zukunft dauerhaft in der zweithöchsten Liga präsent sein? Soll er unter den 20 Topteams der Schweiz bleiben, dann muss er jetzt die Wege und Mittel suchen, damit der schwierige und vielleicht schmerzhafte Spagat vom Amateurdasein zum teilweisen Profitum gelingen kann.