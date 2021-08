Schwingen Rekordsieger auf der Schwägalp: Samuel Giger erklimmt die nächste Stufe Die Dominanz des Thurgauer Schwingers am Bergkranzfest auf der Schwägalp ist bemerkenswert – Giger hört nicht auf, besser zu werden.

Der Moment der Entscheidung: Samuel Giger (oben) drückt im Schlussgang Michael Wigets Rücken ins Sägemehl. Bild: Donato Caspari

Als hätte die Überlegenheit Samuel Gigers noch eines weiteren Beweises bedurft, bodigte der Thurgauer im Schlussgang Michael Wiget innerhalb von 20 Sekunden. Der Berner hatte es gewagt, den 23-Jährigen anzugreifen, und wurde prompt bestraft. Giger konterte den Kurzangriff Wigets mit einem inneren Haken und wechselte seinerseits blitzschnell in den Kurz. Danach leerte er Wiget ab und vervollständigte ohne Mühe am Boden. Eine Machtdemonstration.

Wiget trauerte im ersten Moment dem verpassten Festsieg nach, musste aber später eingestehen, dass gegen Giger an diesem Tag nichts zu holen war. «Ich war überzeugt, dass ich gewinnen kann. Deshalb griff ich an», sagte der 22-jährige Athlet.

«Doch ich stellte fest, dass Samuel Giger nochmal eine Nummer grösser ist als die vorigen Gegner.»

Wiget hatte sich die Schlussgangteilnahme unter anderem durch sehenswerte Siege gegen die Nordostschweizer Grössen Armon Orlik und Damian Ott verdient.

Gigers Statement gegen Stucki

Giger stellte schon im ersten Gang klar, dass er den Festsieg auf der Schwägalp unbedingt will. Mit einem unwiderstehlichen Kurzzug wirbelte er den Berner Schwingerkönig Christian Stucki durch die Luft und arbeitete sich am Boden geduldig zum gültigen Resultat. Dasselbe Schicksal erlitten bis zum Mittag auch Stuckis Verbandskollegen Fritz Ramseier und Fabian Staudenmann.

Der Höhepunkt des Vormittags: Samuel Giger hebelt Schwingerkönig Christian Stucki aus. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Im vierten Gang demonstrierte Giger dann seine im Training hart erarbeitete Vielseitigkeit, als er Kilian von Weissenfluh mit einem Wyberhaken bodigte. Um den Schlussgang zu fixieren, ging der Thurgauer keine Risiken ein. Er schwang gegen Lario Kramer auf Sieg – und erlangte diesen mit seinem gefürchteten Kurzzug.

Noch ohne Niederlage in dieser Saison

Durch seine sechs gewonnenen Kämpfe baut Giger gleich mehrere Statistiken aus. Er siegte in dieser Saison nun bereits 38-mal in 42 Gängen, nur viermal musste er ein Unentschieden hinnehmen. Dank dieser überragenden Bilanz sicherte sich Giger in dieser Saison bereits sechs Kranzfestsiege bei sieben Teilnahmen. In seiner Karriere sind es nun bereits 21 Erfolge – vier davon auf der Schwägalp. Das macht ihn wiederum zum Rekordsieger des Nordostschweizer Bergfests, er zieht mit Schwingerkönig Arnold Forrer gleich.

Gegen Kilian von Weissenfluh kommt Samuel Giger (oben) dank eines Wyberhakens zum Erfolg. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Diese eindrücklichen Zahlen belegen nicht nur Gigers Dominanz, sie sind auch ein Indiz dafür, dass der Mann aus Ottoberg sich trotz vieler Siege stetig weiterentwickelt. Der Giger von heute will immer besser sein als der Giger von gestern. Das sieht auch Simon Schild, der Technische Leiter der Thurgauer, so: «Samuel hat den nächsten Entwicklungsschritt genommen.» Physisch, mental und technisch sei Giger auf einem höheren Niveau, als er es vor zwei oder drei Jahren gewesen sei. In allen drei Bereichen lieferte Giger auf der Schwägalp den Nachweis seines Fortschritts. Die physische Dominanz zeigte er gegen Stucki. Keiner entwickelt gegen den Schwingerkönig solche Kräfte, dass dieser nicht annähernd in eine komfortable Situation gelangt.

Er zögerte keine Sekunde

Im selben Gang demonstrierte Giger auch seine mentale Robustheit. Von einem Zögern, wie es in dieser Saison in ersten Durchgängen schon vorgekommen war, keine Spur. «Ich traute mich, zu ziehen», sagte er später. Tönt banal, ist gegen einen 150-Kilo-Mann wie Stucki aber nicht so einfach umzusetzen. Schliesslich schwingt bei einem Angriff gegen einen körperlich überlegenen Kontrahenten immer das Risiko einer Niederlage mit.

Seine Waffe ist noch gefährlicher geworden

Den Beweis für seine technische Evolution hatte Giger schon vor dem Schwägalp-Schwinget erbracht. Er gewann in dieser Saison schon mit Wyberhaken, Gammen oder Kreuzgriff. Das macht ihn für seine Gegner unberechenbar. Ein weiterer Vorteil: Sein Paradeschwung, der Kurzzug, kommt so noch besser zur Geltung, denn die Kontrahenten können sich nicht mehr nur darauf fokussieren.

Fridolin Beglinger Bild: Lorenz Reifler

Dank des makellosen Auftritts Gigers war auch der Technische Leiter der Nordostschweizer, Fridolin Beglinger, zufrieden. Dies, obwohl seine Schützlinge in der Kranzstatistik den Bernern unterlegen waren. Während die Nordostschweiz sechs Auszeichnungen gewann, holte Bern deren acht und die Südwestschweiz deren zwei. «Die Berner haben ihre Kränze redlich verdient», sagte Beglinger. Dennoch sehe er die beiden Teilverbänden auf Augenhöhe. Mit dem Vorteil natürlich, dass in den Nordostschweizer Reihen Ausnahmekönner Giger vorneweg marschiert. «Besser geht es nicht», sagte Einteilungschef Beglinger zur Leistung des Thurgauers.

Die Schlussrangliste mit allen 16 Kranzgewinnern im Überblick. Tabelle: esv.ch

Nicht nur der Auftritt Gigers hätte an diesem Tag Zuschauer verdient. Denn die Athleten boten Schwingsport vom feinsten. Das fehlende Publikum war wohl der einzige Makel, der die Bilanz des Schwägalp-Schwingets ein wenig trübte. Ein kleiner Trost: Es wird wiederkommen.