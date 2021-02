RÜCKTRITT Die aussergewöhnliche Karriere der Meisterschützin Heidi Diethelm Gerber neigt sich dem Ende zu Ende Saison ist Schluss für Heidi Diethelm Gerber aus Märstetten. Die Olympiadritte von 2016 wird Trainerin. Vorher peilt die Thurgauerin an den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio nochmals einen Spitzenplatz an.

Die Thurgauer Pistolenschützin Heidi Diethelm Gerber im Schiessstand von Weinfelden Bild: Ralph Ribi

Eine sehr ansehnliche und höchst ungewöhnliche Karriere neigt sich dem Ende zu. Am 20. März wird Heidi Diethelm Gerber 52-jährig. Mit dem Spitzensport begann sie in einem Alter, in dem andere längst aufgehört haben.

Seit vielen Jahren ist Diethelm Gerber mittlerweile Profisportlerin. Reich ist sie nicht geworden, aber die mit Abstand erfolgreichste Schützin im Land. Der Höhepunkt ihrer Karriere war der Gewinn der olympischen Bronzemedaille 2016 in Rio de Janeiro. Im Schiessen um Platz drei besiegte sie mit der Sportpistole die chinesische Weltnummer eins. Sie ist die erste Schweizerin, die im Schiessen eine Olympiamedaille gewann.

Die gefühlte Olympiasiegerin

Es war am 9. August 2016 das erste Edelmetall für die Schweiz in Brasilien. Viele im Land halten Diethelm Gerber noch heute für die Olympiasiegerin. Die Thurgauerin ist auch zweifache Europameisterin und Siegerin einer Weltcupprüfung in den USA. Zudem holte Diethelm Gerber Gold und Silber an den im Schiessen jeweils sehr gut besetzten Europaspielen.

Letztes grosses Ziel für die Pistolenschützin sind die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Japan. Mit intensiver Vorbereitung will sie den Erfolg von Rio in Tokio wiederholen, auch wenn sich seit 2016 verschiedentlich körperliche Beschwerden einstellten. Die Meisterschützin pflegt zu sagen:

«Wenn ich etwas mache, dann mache ich es recht.»

Tokio soll im Juli zum glanzvollen Schlusspunkt ihrer Karriere werden. Anfang Oktober 2021 wird Diethelm Gerber zwei Funktionen im Schweizer Schiesssportverband SSV übernehmen. Sie leitet ab dem Herbst die Abteilung Pistole und wird Trainerin der Athletinnen und Athleten in der olympischen Disziplin Pistole.

Daniel Burger, der Leiter des Bereichs Spitzensport im SSV, sagt: «Heidi wünschen wir vor allem einen tollen Abschluss ihrer grossartigen Sportlerkarriere in den nächsten Monaten und wir freuen uns sehr, sie anschliessend in unser Trainerteam aufnehmen zu dürfen.» Zum Trainerstab der Schweizer in der Disziplin Pistole gehört auch die Rheintalerin Claudia Loher.