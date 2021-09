Knall beim FC Wil Dani Wyler tritt als Medienchef des FC Wil zurück – Auslöser ist der Rassismus-Eklat in Neuenburg Der FC Wil ist auf der Suche nach einem neuen Medienverantwortlichen. Dani Wyler tritt nach über vier Jahren von seinem Amt zurück. Die verbale Entgleisung von Präsident Maurice Weber steht am Anfang dieses Abgangs.

Dani Wyler im Bergholzstadion. Bild: Mareycke Frehner

«Die FC Wil 1900 AG teilt mit, dass Dani Wyler per sofort als FC Wil 1900-Medienchef zurücktritt.» So beginnt die Medienmitteilung, die am Montag kurz vor Mittag vom FC Wil per Mail versandt wird. «Wyler verlässt den Club auf eigenen Wunsch als Konsequenz aus dem Vorfall in Neuenburg.» Mit dem Vorfall in Neuenburg ist die rassistische Entgleisung von Präsident Maurice Weber gemeint. Weber soll demnach im Mai einen Spieler der Neuenburger rassistisch beschimpft haben.

Für Wyler ist der Kampf gegen Rassismus schon seit Jahren Thema, unter anderem war er Gründungsmitglied der Schweizer Fussballgruppierung «Gemeinsam gegen Rassismus». Für ihn sei es eine Frage der Konsequenz gewesen, zurückzutreten. Er habe bis zum Öffentlichwerden des Rassismusvorfalls nichts gewusst davon, deshalb habe er sich erst jetzt entschieden, diesen Weg zu gehen, sagt er auf Anfrage.

Wyler, der ein halbes Leben lang Fussballkommentator war, wurde 2017 Medienverantwortlicher des Klubs. Dass ihm das Projekt FC Wil stets am Herzen lag, war zu spüren. Er wurde gewissermassen zum Gesicht des Vereins und hinterlässt eine Lücke. Er wünsche dem Verein nur das Beste, man gehe trotz des Vorfalls «im Guten» auseinander, sagt er. Die Rumpler zwischen ihm und Weber dürften aber in den vergangenen Tagen gross gewesen sein.