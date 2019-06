Ruder EM: Rööslis Doppelzweier stehen im Halbfinal Roman Röösli und Barnabé Delarze stehen als erstes Schweizer Boot im A-Final von Morgen. Sie belegen im Halbfinal den zweiten Rang. Raphael Gutzwiller

Barnabé Delarze (links) and Roman Röösli rudern ins A-Final. (Bild: Alexandra Wey/Keystone)

Das erste Schweizer Boot qualifiziert sich für das A-Final von morgen Sonntag. Wie erwartet meistert das Doppelzweier-Boot von Roman Röösli und Barnabé Delarze auch die Halbfinals souverän. Die Mit-Favoriten belegten mit einer überzeugenden Fahrt am Ende den zweiten Rang hinter dem polnischen Duo.

Am Vormittag fanden bereits die C-Finals statt. Dort zeigte der Schweizer leichte Doppelzweier Fiorin Rüedi und Julian Müller eine starke Leistung. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch ruderten sie heute zum Sieg im C-Final, nachdem sie sich am Freitag um nur 6 Hundertstelsekunden nicht für den Halbfinal qualifizieren konnten. Der Luzerner Julian Müller zeigte sich über die Reaktion glücklich: «Natürlich haben wir uns enorm darüber genervt, dass es gestern nicht gereicht hat.» Fiorin Rüedi hatte in den letzten Metern einen Ruderfehler gemacht, der schliesslich den Halbfinaleinzug kostete. «Eigentlich war das Rennen heute ziemlich ähnlich, wie dasjenige gestern. Diesmal konnten wir es aber durchziehen und wurden nicht nervös. Klar, ist es nur ein Sieg im C-Final, aber wir sind glücklich darüber.»

Der Frauen-Doppelzweier mit Pascale Walker und Valérie Rosset klassierte sich im C-Final auf dem zweiten Rang und belegten damit den 14. Schlussrang.