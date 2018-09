Roger Federer scheitert sensationell an John Millman

Roger Federer ist im Achtelfinal am US Open in New York gegen den Australier John Millman (ATP 55) sensationell gescheitert. Der Baselbieter verlor um 0.52 Uhr Ortszeit nach 3:35 Stunden Spielzeit 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).