Roger Federer in Wimbledon in der gleichen Tableau-Hälfte wie Nadal, Lospech für Belinda Bencic

Rafael Nadal wird in Wimbledon Roger Federers Tableau-Hälfte zugelost. Roger Federer trifft zum Aufakt am Dienstag auf den Südafrikaner Lloyd Harris (22, ATP 87). Belinda Bencics erste Gegnerin ist dir Russin Anastasia Pavlyuchenkova (27, WTA 45). Doch sie könnte bereits in den Achtelfinals auf Favoritin Ashleigh Barty treffen.

Simon Häring

Federer beim Training in Wimbledon. (Bild: Keystone)

Zuletzt goss auch noch Toni Nadal Öl ins Feuer, als er Wimbledon für seine Setzliste kritisierte. Diese basiert auf einer mathematischen Formel, welche die Punkte der Weltrangliste als Basis verwendet, dazu aber die in den letzten zwei Jahren auf Rasen erzielten Resultate höher gewichtet. Das hatte zur Folge, dass Nadals Neffe Rafael, der jüngst in Paris seinen 18. Grand-Slam-Titel feierte, die Jahreswertung anführt und in der Weltrangliste auf Rang zwei liegt, in der Setzliste hinter Roger Federer zurückgestuft wurde.

Doch die Versetzung bleibt ohne Folgen. Denn Nadal wurde der unteren Tableau-Hälfte von Roger Federer zugelost. Geht es nach Papierform, treffen die beiden Rivalen damit bereits in den Halbfinals aufeinander. Titelverteidiger Novak Djokovic erhielt Vorjahres-Finalist Kevin Anderson zugelost.



Die Suppe wurde also heisser gekocht, als sie nun gegessen wird. Geht es nach der Papierform, müsste Roger Federer für seinen neunten Sieg im Halbfinal Nadal und im Final Novak Djokovic besiegen. Federer hat es in seiner Karriere noch nie geschafft, beide seiner Erzrivalen im gleichen Grand-Slam-Turnier zu besiegen.

Neben Tommy Haas und Lleyton Hewitt ist Novak Djokovic einer von nur drei Spielern, die Federer auf Rasen zwei Mal bezwingen konnten. Der Serbe ist der einzige Kontrahent, der gegen Federer auf dessen bevorzugter Unterlage eine positive Bilanz (2:1) aufweist. Das letzte Duell mit Nadal auf Rasen liegt bereits über eine Dekade Jahre zurück. 2008 verlor Federer im Final in fünf Sätzen.



Schwieriges Los für Rafael Nadal

Roger Federer trifft am Dienstag auf den Südafrikaner Lloyd Harris (22, ATP 87), der erstmals im Wimbledon-Hauptfeld steht. Der erste Gradmesser dürfte in der dritten Runde der Franzose Lucas Pouille (25, ATP 28) sein, der bei den Australian Open die Halbfinals erreichte.

Stan Wawrinka eröffnet gegen den belgischen Rasenspezialisten Ruben Bemelmans (31, ATP 171), der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld spielte. Titelverteidiger Novak Djokovic trifft in der Startrunde auf den Deutschen Philipp Kohlschreiber. Wawrinka Bemelmans



Ein schwieriges Los erwischte Rafael Nadal, der in Wimbledon seit 2011 nur noch einmal die Halbfinals erreichte. Er eröffnet zwar gegen den japanischen Qualifikanten Yuichi Sugita (30, ATP 258), sein weiterer Parcours hat es aber in sich. In der zweiten Runde droht ein Duell mit dem Australier Nick Kyrgios (ATP 43), der Nadal 2014 in den Achtelfinals besiegt hatte.

In der dritten Runde hiesse der Gegner Denis Shapovalov (ATP 27), der 2016 das Turnier der Junioren gewonnen hat. Und der potenzielle Achtelfinal-Gegner ist der Kroate Marin Cilic (ATP 18), der 2017 in Wimbledon den Final erreichte, wo er Roger Federer unterlag.



Theoretische Achtelfinals der Männer

Novak Djokovic vs. Gaël Monfils

Roger Federer vs. Borna Coric

Rafael Nadal vs. Marin Cilic

Kevin Anderson vs. Milos Raonic

Dominic Thiem vs. Fabio Fognini

Alexander Zverev vs. Karen Khachanov

Stefanos Tsitsipas vs. Daniil Medwedew

Kei Nishikori vs. John Isner



Belinda Bencic gegen Ashleigh Barty?

Für weniger Wirbel sorgt jeweils die Auslosung der Frauen, wo sich die Organisatoren bei der Erstellung der Setzliste an die Weltrangliste halten. Einzige Ausnahme: In den Achtelfinals könnte es zwischen Angelique Kerber und Serena Williams zur Neuauflage des Finals aus dem Vorjahr kommen. Mit Belinda Bencic (WTA 13), Viktorija Golubic (WTA 83), Jil Teichmann (91), Timea Bacsinszky (WTA 93) und Stefanie Vögele (WTA 100) stehen erstmals überhaupt fünft Schweizerinnen im Hauptfeld von Wimbledon.

Bei einem Grand-Slam-Turnier gab es das letztmals 2002 bei den US Open mit Martina Hingis, Patty Schnyder, Marie-Gaïané Mikaelian, Emmanuelle Gagliardi und Myriam Casanova. Die Hoffnungen ruhen indes auf den Schultern von Belinda Bencic, die an Position 13 gesetzt ist und als Anwärterin auf den Sieg zählt.





Theoretische Achtelfinals der Frauen Ashleigh Barty vs. Belinda Bencic

Naomi Osaka vs. Caroline Wozniacki

Karolina Pliskova vs. Marketa Vondrousova

Kiki Bertens vs. Qiang Wang

Angelique Kerber vs. Serena Williams

Petra Kvitova vs. Sloane Stephens

Simona Halep vs. Aryna Sabalenka

Elina Switolina vs. Anastasja Sevastova



Bencic aber trifft das Los hart. Sie trifft in der ersten Runde auf die Russin Anastasia Pavlyuchenkova (27, WTA 45) . Geht es nach Papierform heisst ihre Gegnerin in der dritten Runde Donna Vekic (23, WTA 22). Der auf Rasen versierten Kroatin war Bencic jüngst bei den French Open unterlegen. In den Achtelfinals würde Bencic auf French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (23) treffen.

Die Australierin löste vor Wimbledon Naomi Osaka an der Spitze der Weltrangliste ab und gilt auch im Südwesten Londons als Favoritin. Sie trifft zum Aufakt auf die Chinesin Saisai Zheng. Gelingt Stefanie Vögele (29, WTA 100) im neunten Anlauf im Hauptfeld von Wimbledon gegen die Estin Kaia Kanepi (34, WTA 72) der erste Sieg, würde sie in der zweiten Runde auf Bencic treffen. Viktorija Golubic trifft auf die Polin Iga Swiatek (18, WTA 83), die im Vorjahr bei den Juniorinnen triumphiert hat.