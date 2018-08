Roger Federer denkt nicht an einen Rücktritt im nächsten Jahr

Problemloser Auftaktsieg für Roger Federer am US Open

Roger Federer startet mit einem souveränen Sieg in das US Open in New York. Der Baselbieter bezwingt in der 1. Runde den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 177) in 1:52 Stunden 6:2, 6:2, 6:4.