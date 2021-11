Revanche geglückt – Der FC Wil gewinnt auswärts beim FC Vaduz Es war ein Einstand nach Mass für den neuen Wiler Trainer Brunello Iacopetta. Beim Tabellenzweiten gewinnen die Wiler mit 2:1 und revanchieren sich damit für die Heimniederlage zu Saisonbeginn.

Valon Fazliu schoss den Wiler Siegtreffer. Bild: Gianluca Lombardi

Den besseren Start in die Partie erwischten, wenig überraschend, die Hausherren. Das wunderte darum nicht, weil zu erwarten war, dass die Umstellung auf das Spielsystem vom neuen Wiler Cheftrainer einige Zeit, wenn nicht gar ein paar Spiele, in Anspruch nehmen wird. Bereits nach drei Minuten brannte es ein erstes Mal lichterloh im Wiler Strafraum. Marvin Keller wehrte aber den Vaduzer Abschluss ab.

Auch die nachfolgende Ecke brachte wieder grosse Torgefahr mit sich. Erneut blieben die Gastgeber aber ohne Glück im Abschluss. So gehörte die Startviertelstunde klar den Liechtensteinern. Doch man spürte, dass bei den Wilern der nötige Biss und Wille da ist. So wurden die Aktionen der Wiler vorne immer gefährlicher.

Aber auch in der Defensive hatten die Aktionen fortan immer mehr Hand und Fuss und wirkten entschlossener. Wer auf die Heimführung hoffte, wurde kalt geduscht. Nach einem Freistoss von der Seite beförderte Serkan Izmirlioglu den Ball ins Tor. 0:1 für Wil – und das nicht unverdient! Es war ein Tor, dass sich in der Phase vor der Pause abgezeichnet hatte.

Ein bisschen Zauberfussball

Die Antwort der Hausherren kam fast umgehend nach der Pause. Nach einer Flanke von rechts stieg Simone Rapp am höchsten und traf zum verdienten 1:1. Es war einer der vielen Vaduzer Angriffe über Aussenbahnen. Da schienen die Wiler an diesem Abend verwundbar zu sein, doch die Liechtensteiner schafften es nicht, daraus noch mehr Kapital zu schlagen.

Dieser Ausgleich beflügelte den FCV in keiner Weise. Vielmehr waren es die Wiler, die nun das Spieldiktat übernahmen. Mit einem sehenswerten Treffer holten sich die Gäste die Führung zurück. Ein Hauch von Tiki-Taka lag in der Luft, als die Wiler ihren Gegner ausspielten und in der Person von Valon Fazliu erneut trafen.

In der Folge liess der FC Wil nichts mehr anbrennen und brachte das Resultat souverän über die Zeit. Es ist ein Resultat, dass nicht drüber hinweg täuschen darf, dass noch einiges an Arbeit auf Iacopetta wartet. Die Äbtestädter machten offensiv vieles richtig, waren hinten aber phasenweise doch deutlich zu anfällig. Doch die Spielweise des neuen Wiler Cheftrainers macht Lust auf Mehr.

Telegramm:

FC Vaduz – FC Wil 1900 1:2 (0:1)

Rheinpark Stadion, Vaduz: 702 Zuschauer – Schiedsrichter: Schärer.

Tore: 45. Izmirlioglu 0:1, 49. Rapp 1:1, 65. Fazliu 1:2.

Vaduz: Büchel; Ulrich, Schmid, Simani, Hug (83. Obexer); Gajic, Dobras (83. Gomes), Cicek (70. Ris), Gasser (70. Lüchinger); Djokic (70. Sutter), Rapp.

Wil: Keller; Frei (60. Dickenmann), Izmirlioglu (86. Talabidi), Sauter, Brahimi (60. Heule); Fazliu, Muntwiler, Zumberi (78. Kamber); Bahloul, Silvio, Lukembila (78. Jones).

Bemerkungen: Vaduz ohne Di Giusto, Wieser, Antoniazzi, Ibrisimovic (alle verletzt) und Saglam (nicht im Aufgebot). Wil ohne Malinowski, Krunic, Ismaili, De Mol (alle verletzt), Rustemoski, Miranda, Saho, Daniel und Abazi (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 19. Cicek, 25. Frei.