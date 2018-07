Rekord für Nicole Zihlmann am Heimmeeting Für einen Schweizer Rekord zeichnete im Hammerwurf der Frauen Nicole Zihlmann verantwortlich. Die 31-jährige Luzernerin verbesserte die eigene, vor zwei Jahren in Dischingen erzielte Bestmarke um 2,59 m auf 67,42 m. Turi Bucher

Hammerwerferin Nicole Zihlmann freut sich über Platz 2.Bild: Key (Luzern, 9. Juli 2018)

Das erste Highlight am diesjährigen Luzerner Meeting setzte es ab, bevor sich die Zuschauerränge im Leichtathletik-Stadion überhaupt so richtig gefüllt hatten. Und das erst noch auf einem Nebenplatz, praktisch ohne Zuschauer: Die Luzernerin Nicole Zihlmann, die Ende Monat 32 Jahre alt wird, sorgte in der Hammerwurf-Disziplin für einen Schweizer Rekord: Zihlmann warf auf 67,42 m und wurde so Meeting-Zweite. Ihr vormaliger Bestwert: 64,83 m. Damit warf sie den Hammer an diesem warmen Sommerabend rund zweieinhalb Meter weiter als bei ihrem letzten Rekord aus dem Jahr 2016.

Wieso gerade in Luzern diese herausragende Leistung? «Nun, schliesslich ist das mein Heimmeeting», erzählte die in Littau wohnhafte Zihlmann. Nun rückt für sie sogar die Qualifikation für die Europameisterschaften in Berlin in Reichweite. Schafft sie die erforderlichen 69 m? «Schwierig zu sagen», meinte Zihlmann, «jetzt muss ich zuerst einmal den Rekord von Luzern verarbeiten.» Noch in dieser Woche an den Schweizer Meisterschaften in Zofingen hat Nicole Zihlmann eine erste Gelegenheit, sich an die 70-m-Grenze heranzutasten. Der Hammerwurf-Wettbewerb wurde von der Argentinierin Jennifer Dahlgren mit einer Weite von 68,12 m gewonnen.

Kein Speerwurf-Spektakel wie im letzten Jahr

Nach der Speerwurf-Sensation vom letzten Jahr, als der Deutsche Johannes Vetter sein Gerät 94,44 m weit warf, richteten sich die Augen des Luzerner Publikums am Montagabend auf den deutschen Thomas Röhler. Der Olympiasieger von Rio de Janeiro figuriert in der Ewigen Bestenliste der Speerwerfer mit einer persönlichen Bestweite von 93,90 m auf Rang 3. Zum grossen Spektakel wie vor zwölf Monaten wurde das Speerwerfen am Montagabend nicht. Röhler musste sich dem Esten Magnus Kirt geschlagen geben, der mit einer Weite von 85,42 m siegte. Röhler zeigte sich aber gleichwohl zufrieden: «Ich habe eine intensive Trainingsphase hinter mir. Ich spürte in diesen Tagen in Luzern, dass meine Beine etwas müde waren. Trotzdem bin ich happy. Es hat auch diesmal wieder Spass gemacht in Luzern, und diesen zweiten Rang bezeichne ich als solide Leistung.» Röhler weiter: «In Luzern war es diesmal nicht möglich, die 90-m-Grenze zu erreichen. Die Speere, nicht nur meine, flogen sehr schnell hoch, sackten aber dann auch schnell ab.» Der 26-Jährige fliegt nun heute Dienstag direkt von Zürich weiter in Richtung Marokko, wo am Freitag in Rabat ein Diamond-League-Meeting stattfindet.

Röhler weiss, dass seine Speere in rund zwei Wochen an den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg und im August dann an der EM in Berlin nicht mehr absacken dürfen, dass er weiter werfen muss als diese 84,25 m vom Montagabend in Luzern, wenn er wieder aufs Podest steigen will.