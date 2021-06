In der 2. Liga gewinnen die Fussballer des FC Rorschach-Goldach ihr Nachtragsspiel auswärts bei St.Margrethen mit 3:0 und bauen den Vorsprung in der Tabelle auf vier Punkte aus. Der Leader benötigt in den letzten zwei Runden somit noch einen Sieg zum definitiven Aufstieg in die 2. Liga interregional.