Turnen Zwei Knaben auf dem Podest Die Kinder genossen es sichtlich, anlässlich der 25. Mini Meisterschaft in Sevelen im Wettkampfdress zu turnen. Bei den Turnerinnen und Turnern aus der Region Werdenberg reichte es für zwei Podestplätze.

Ida Schwendener (Getu Sevelen) erreichte im K1 Platz acht. Bild: PD

Die Turnerinnen und Turner freuten sich sehr auf den Wettkampf. Für die Kleinsten hiess es so oder so: Wettkampfluft schnuppern. Für die Älteren galt es, das Beste zu geben und zu sehen, wo sie nach zwei Jahren Pause stehen.

Und für das Organisationskomitee war es einfach nur schön, endlich wieder einen normalen Wettkampf durchzuführen. OK-Präsident Christian Langenegger genoss die Atmosphäre mit Zuschauern und allem Drumherum.

Dario Bieri verpasste den Mini Meister-Titel knapp

Dario Bieri vom Getu Grabs. Bild: PD

Bei den Turnerinnen und Turnern aus der Region Werdenberg reichte es für zwei Podestplätze. Adrian Eggenberger vom Getu Wartau erturnte sich die Bronzemedaille in der Kategorie 3 und Dario Bieri vom Getu Grabs (Kategorie 4) verpasste um nur 0,15 Punkte die Goldmedaille und somit den Titel Mini Meister 2022. Mit der Höchstnote von 9,65 im Sprung, einem konstanten Wettkampf und der Silbermedaille konnte er aber trotzdem zufrieden nach Hause gehen.

Den Titel Mini Meister 2022 holte sich Elija Rickenbach vom STV Frauenfeld. Mini Meisterin 2022 darf sich Julie Kneubühl aus der Geräteriege Rehetobel mit Stolz nennen. In der Kategorie 4 war sie die Einzige, die sich 37 Punkte erturnte.

Die Tageshöchstnote ging an Nuria Cerezo (Getu Buchs). Mit einer beinahe perfekten Reckübung und der Note 9,80 erturnte sie sich im K2B den siebten Platz und sicherte sich damit eine Auszeichnung.

Doppeleinsätze für Sevelens Turnerschar

Die einheimischen Turnerinnen und Turner der Geräteriege Sevelen leisteten viele Doppeleinsätze. Konzentration auf dem Wettkampfplatz und anschliessend fleissiges Mitanpacken. Sei es beim Kiosk, beim Sauberhalten der Anlage oder beim Aufräumen.

Obwohl die Turnerinnen und Turner sehr nervös waren, konnten sie sich einige Auszeichnungen erturnen. Ida Schwendener war in der Kategorie 1a als Achte die beste Turnerin aus dem St.Galler Oberland. Beim Reck lief es ihr am besten und sie konnte sich die Note 9,30 erturnen.

Ihre Teamkollegin Donika Aljsani erturnte sich in ihrer Gruppe die zweithöchste Recknote (9,40) und sicherte sich in der Kategorie 2A ebenfalls Rang acht.

Bei den Knaben platzierten sich Julius Luban und Eren Yesil mit starken Leistungen weit vorne, mussten aber mit dem undankbaren vierten Platz vorliebnehmen. An den Schaukelringen blieb Yesil ungeschlagen. Er erturnte sich die Kategorienhöchstnote 9,15.

Spektakuläre Handstandakrobatik

Über den roten Teppich zum Podest schreiten, die Siegerfanfare hören und anschliessend Medaille, Blumen und das Riesenkuscheltier entgegennehmen – so kennt man die Mini Meisterschaft. Dieses Jahr wurde das Ganze noch mit einer vorgängigen Handstandakrobatikvorführung getoppt.

Seit acht Wochen trainiert Alöna Sokirjinskaya aus der Ukraine in der Geräteriege Sevelen. Sie wurde sehr liebevoll aufgenommen und hat sich super in die Gruppe integriert. Das regelmässige Training gibt ihr ein Stück Alltag zurück. Die anfängliche Sprachbarriere haben die Turnerinnen und Turner mit Englisch überbrückt. In der Zwischenzeit können sie sich auch auf Hochdeutsch austauschen. Wie Sokirjinskaya selbst erzählt, hat sie in der Ukraine erst mit zwölf Jahren mit der Akrobatikschule begonnen. Und dieses Wochenende durften 793 turnbegeisterten Kinder und deren Eltern staunen, was in sieben Jahren alles gelernt werden kann. (pd)