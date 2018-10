Wie die Profis, so der Nachwuchs Ähnlich wie am Vortag die 1. Mannschaft spielen auch die U21-Junioren des FC Luzern erstaunlich inspirationslos. Profiteur ist der SC Buochs, der 1:0 siegt und damit selber eine erfolglose Phase beendet. Stephan Santschi

Francisco Rodriguez (Mitte), hier gegen den Buochser Goalie Aaron Hönger und Verteidiger Emanuele Guidotti, kommt beim Comeback selten zu Abschlussszenen wie diese. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 21. Oktober 2018)

Er wirkte ein wenig ratlos so kurz nach Spielschluss. Ivan Dal Santo, der Trainer des U21-Nachwuchses beim FC Luzern, machte sich gerade daran, die 0:1-Niederlage gegen den SC Buochs aufzuarbeiten. Er richtete ein paar sachliche Worte an sein Team, dann hielt er fest: «Wir spielen derzeit einfach ein wenig Fussball. Da ist kein Biss drin, keine Entschlossenheit. Wir spielen nicht zielstrebig nach vorne.»

Damit traf er den Nagel auf den Kopf. In 93 Minuten kam seine Mannschaft nur zu einer guten Chance, und zwar kurz nach der Pause, als Lino Lang alleine vor Aaron Hönger auftauchte, seinen Abschluss vom Buochser Keeper aber mit einem starken Reflex abgewehrt sah.

Francisco Rodriguez mit bescheidenem Comeback

Sonst war nicht viel los. Ein ordentliches Mass an Ballbesitz, ein paar wenige Passstafetten, vor allem aber Quer- und Rückzuspiele prägten die Partie der FCL-Junioren. Damit erinnerten sie an den Auftritt der 1. Mannschaft am Vortag gegen den FC Thun (0:2), der über weite Strecken ähnlich inspirationslos gewesen war. Immerhin hatte sich das Super-League-Team die eine oder andere Grosschance herausgespielt, so dass es am Ende vornehmlich über den Mangel an Effizienz klagen konnte.

Einer, der eigentlich bei den Profis eine wichtige Rolle in der Kreativabteilung spielten sollte, kam dabei nach längerer Verletzungspause erstmals im 1.-Liga-Team zum Einsatz: Francisco Rodriguez. Zunächst am linken Flügel, später als hängende Spitze nahm der 23-Jährige wenig Einfluss aufs Spiel und machte nicht den Eindruck, sich für grössere Aufgaben aufdrängen zu wollen. Seit über zwei Monaten kam er in der 1. Mannschaft nicht mehr zum Einsatz, auf die Bitte um ein Statement zu seinem Comeback meinte er: «Lieber nicht.»

Lorik Emini wird von der Ambulanz abgeholt

Gestern war er jedenfalls, ebenso wie die weiteren Profis Yannick Schmid, Stefan Wolf und Dren Feka nicht in der Lage, die Baisse der U21-Equipe zu stoppen. Mittlerweile ist sie seit sechs Spielen sieglos, die Abstiegszone ist nur noch zwei Punkte entfernt, «die Verunsicherung ist spürbar», bemerkte Dal Santo, der mit seinem Team eigentlich um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde kämpfen wollte. Den unglücklichen Nachmittag perfekt machte der Ausfall von Mittelfeldspieler Lorik Emini, der nach etwas mehr als zehn Minuten unglücklich auf den Rücken fiel, kurz darauf ausgewechselt und später sogar von der Ambulanz auf der Bahre ins Spital überführt werden musste.

SCB hat keine Lust, «hinten rumzugurken»

Eine ähnlich schwierige Phase hat der SC Buochs hinter sich, vier Partien absolvierte er ohne Vollerfolg, kassierte im Schnitt 2,5 Tore, ehe er nun mit dem 1:0-Sieg in Luzern für etwas Erleichterung sorgen konnte. Luan Haxhimurati liess bei seinem Solo in der 83. Minute gleich mehrere Luzerner Abwehrspieler alt aussehen und gelangte via Innenpfosten zum goldenen Treffer. «Jeder war sich bewusst, dass wir mehr können, dass wir zuletzt unsere Leistung nicht gebracht haben», erklärte SCB-Abwehrchef Michael Diethelm. Sie hätten deshalb an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appelliert und seien wieder um mehr Solidarität bemüht gewesen.

Gestern gelang den Nidwaldnern jedenfalls eine geschlossene Kollektivleistung mit einer stabilen Defensive und einem Angriff, der wenigstens ab und zu für Überraschungsmomente sorgen konnte. «Die Mannschaft hat sich mittlerweile gefunden, die Mechanismen funktionieren», sagt Diethelm. «So soll es weitergehen, schliesslich haben wir keine Lust, hinten in der Tabelle rumzugurken.»