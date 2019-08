Die Obwaldnerin Noemi Wallimann holt zwei Medaillen an den Inline-EM

Glückliche Noemi Wallimann nach Erhalt ihrer zweiten Medaille. Bild: PD (Villablino, 17. August 2019)

Noemi Walliman aus Alpnach vom Hergiswiler Team Swiss Selection holte sich an den Alpin-Europameisterschaften in Villablino (ESP) die Silbermedaille bei den Juniorinnen im Parallelslalom (Jahrgänge 2001/2002). Wallimann lag nach dem Vorlauf noch auf Platz vier, damit war sie für die Viertelfinals qualifiziert. Zunächst trat sie gegen eine Spanierin an, die Nummer fünf aus dem Vorlauf. Hauchdünn konnte sich die Obwaldnerin behaupten. In den Halbfinals schaltete sie mit der Vorlauf-Schnellsten einen grossen Brocken aus. Sie beanspruchte dabei auch Glück: Die Deutsche fädelte ein und so stand Wallimann im Final. Erneut gegen eine starke Deutsche angetreten, musste sie der Gegnerin diesmal ganz knapp den Vortritt lassen. Die Freude am gewonnenen Silber war bei ihr riesig. Am vergangenen Samstag stand dann auch noch der Slalom auf dem Programm. Mit dem dritten Platz schaute sogar ein zweiter Podestplatz für sie heraus. (pd/reb)