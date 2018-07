Volley Luzern rüstet sich für die kommende Saison Die Kaderplanung von der NLA-Männer von Volley Luzern ist abgeschlossen. Es stossen einige Talente aus der Region neu zum Kader.

Nach der erfolgreichen Saison 2017/18 war die Kaderplanung bei Volley Luzern für die neue Saison eine grosse Herausforderung. Die guten Leistungen des Teams blieben bei der Konkurrenz nicht ungesehen. Einige haben die Chance wahrgenommen und bei einem der Topklubs unterschrieben. Peer Harksen geht zu Näfels, Luca Müller zu Amriswil. Luca Ulrich und Christopher Frame werden nächste Saison im Dress von Schönenwerd auflaufen.

Nach den Rücktritten von Marcel Häfliger, Jonas Stadelmann (neu NLB) und Erik Harksen sowie dem Pausenjahr von Frederic Wicki waren somit einige Positionen neu zu besetzen. Als neuer Zuspieler konnte Jeremy Tomasetti von Jona gewonnen werden. Der 26-jährige wird mit dem Horwer Luca Widmer (21) die Schaltzentrale im Spiel der Luzerner bilden. «Wir konnten erfahrene Spieler wie Jeremy zum Kader hinzufügen. Es wird interessant zu sehen sein, wie sich Jeremy und Luca gegenseitig pushen und sich entwickeln werden», sagt Liam Sketcher, der neue Headcoach.

Mit kanadisch-britischem Doppelbürger verstärkt

Auch stossen einige Talente aus der Region ins NLA-Kader. Zum einen wird der 17-jährige Darko Mladenovic aus dem eigenen Nachwuchs auf der Libero-Position sowie im Aussenangriff seine Chancen erhalten. Dazu wird der Nick Bienz (18) vom VBC Sursee den Mittelblock verstärken. Zurück zu seinen Wurzeln kommt Stig Döös vom VBC Einsiedeln. Der 22-jährige Aussenangreifer war bereits Mitglied der Aufstiegsmannschaft von vor drei Jahren. «Es ist wichtig, dass wir das lokale Gerüst beibehalten für den Nachwuchs aus der Region. Mit Darko, Nick, Anes, Luca und Stig haben wir den Identifikationscharakter voll und ganz gegeben», erklärt Jörg Gautschi diese Personalentscheide.

Ebenfalls 22 Jahre alt und ebenfalls für die Aussenangreiferposition im Kader ist Tim Köpfli. Er stösst von Volley Schönenwerd an den Vierwaldstättersee. Neu wird die Equipe Liam Sketcher durch zwei weitere sehr talentierte junge Ausländer unterstützt. Von der Mustang University aus Ontario kommt der 25-jährige kanadisch-britische Doppelbürger Christopher Newcombe nach Luzern. Der 203 cm grosse Mittelblocker komplettiert das Spiel im Zentrum zusammen mit dem Luzerner Nick Amstutz. Erst 23-jährig ist der estnische Aussenangreifer Kevin Saar. Der druckvolle Angreifer hat in seiner Heimat bereits die Topscorerliste angeführt und in der baltischen Liga wesentlich dazu beigetragen, dass es sein Heimverein ins Final Four geschafft hat. «Kevin Saar bringt enorm viel Power mit und Chris bestreitet sein erstes Profijahr. Beide sollen trotz ihres jungen Alters als Teamstützen und Vorbilder bei der Entwicklung des Teams helfen», beschreibt Sketcher die Aufgaben der neuen ausländischen Spieler. (pd)