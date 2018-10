Spitzenduo befindet sich auf Augenhöhe Im Spitzenspiel der 3. Liga Gruppe 3 trennen sich der FC Altbüron-Grossdietwil und der FC Malters 2:2. Beide Teams sind heisse Anwärter für die Aufstiegsrunde. Michael Wyss

«Über das ganze Spiel betrachtet hätten wir siegen müssen. Am Schluss können wir mit dem Punktgewinn aber zufrieden sein», so Malters-Stürmer Aidan Uebelmann. Der 21-Jährige, derzeit Topskorer der 3. Liga mit 14 Treffern: «Wir sind gut in die Meisterschaft gestartet als Absteiger, was nicht einfach war. Wenn du jedes Wochenende der Gejagte bist und nur verlieren kannst, ist das keine einfache Situation.» Mit sieben Siegen, zwei Remis und einer Niederlage steht Malters mit Leader Altbüron-Grossdietwil (je 23 Punkte) punktgleich an der Tabellenspitze der Gruppe 3. Uebelmann, der seine zweite Spielzeit in Malters spielt: «Wir sind auf Kurs und mischen oben mit. Das Erreichen der Aufstiegsspiele ist das erklärte Ziel.»

Trotz Co-Leader-Position zeigte sich Malters-Trainer Thomas Heitzmann (45) durchzogen zufrieden: «Punktemässig sind wir positiv unterwegs. Auch über die Entwicklung junger Akteure, wie des Torhüters Pascal Gloggners oder des Verteidigers Niklas Zihlmann, beide mit Jahrgang 2001, bin ich sehr erfreut.» Doch auch in Malters ist nicht alles Gold, was glänzt: «Was die gesamte Erscheinung anbelangt, sei es aus spielerischer Sicht, oder Respekt gegenüber dem Gegner oder Schiedsrichter, haben wir viel Luft nach oben. Leider spüre ich auch die absolute Siegermentalität nicht, was mich nervt. Die Bereitschaft in den Trainings an die Leistungsgrenze zu gehen, ist nur zum Teil vorhanden. Die Mentalität der Mannschaft ist noch lange nicht da, wo ich sie haben will.»

Malters-Trainer Heitzmann hebt den Mahnfinger

Malters Präsident Xaver Gloggner (61): «Meine Erwartungen wurden bisher erfüllt. Erfreulich war für mich, dass das Gros der Mannschaft nach dem Abstieg blieb. Darauf bin ich stolz. Wir haben über 80 Prozent Einheimische, was unserer Philosophie entspricht, und der Durchschnitt des Teams liegt bei 23 Jahren.» Zufrieden zeigte sich Gloggner mit der Arbeit des Trainerstaffs: «Dass wir an der Tabellenspitze stehen, ist sicher auch der Verdienst unseres Trainerstaffs um Thomas Heitzmann, Franz Gaisberger und Sergio Rossi. Sie ergänzen sich ideal und haben das Herz am richtigen Fleck.» Wo sieht der Vereinshöchste ein Manko? «Es sind noch nicht alle Spieler in der 3. Liga angekommen. In der 2. Liga war mehr das spielerische Element gefragt. Auf diesem Niveau wird mehr Mann gegen Mann gespielt, was nicht allen Akteuren behagt.» Auch Sportchef Alain Grüter (34) hebt den Mahnfinger: «Wir müssen 110 Prozent Leidenschaft mitbringen, noch näher zusammenrücken und eine verschworene Einheit werden. Nur so werden wir bis am Schluss konkurrenzfähig sein und vorne mitmischen können.»

Aufstiegsrunde als Pflichtaufgabe

Im letzten Sommer scheiterte Altbüron-Grossdietwil an der Promotion in die regionale 2. Liga. Für Spielertrainer Ronny Bossert (34) ist klar. «Wir haben uns das Erreichen der Aufstiegsrunde wiederum zum Ziel gesetzt. Das ist Pflicht. Wir sind im Fahrplan.» Die Luzerner Hinterländer liegen auf Rang eins, mit fünf Punkten Reserve auf Entlebuch (3. Rang). Mental scheint das Team stark genug zu sein, um die Spitze halten zu können. Bossert: «In erster Linie ist es eine Qualitätsfrage. Mit Qualität gewinnt man Spiele. Dass wir die Promotion nicht schafften, muss man einfach ausblenden können.» Dennoch bleibt viel Arbeit: «Wir müssen spielerisch noch dominanter auftreten. Zudem müssen wir die sogenannten Schwächephasen auf ein Minimum reduzieren.» Ein Plus auf dem möglichen Weg in die Aufstiegsrunde könnte sein, dass Bossert ein ausgeglichenes Kader (Durchschnittalter: 25 Jahre) hat: «Wir haben eine gute Durchmischung von jüngeren und routinierten Spielern. 60 Prozent sind Einheimische, die restlichen Akteure tragen schon seit vielen Jahren die Vereinsfarben. Sie sind alle mit Herzblut dabei.»