Das Luzerner Curlingteam um Skip Lucien Lottenbach ist souveräner Titelverteidiger Die Zentralschweizer Curling-Trophy gewinnt wiederum das Team VLCC Luzern. Drei regionale Teams schaffen den Sprung in die höchste Liga.

Das Meisterteam (von links): Lucien Lottenbach (Skip), Rainer Kobler, Patrick Abächerli und Felix Eberhard. Bild: Beat Niggli

Das auf nationaler Elite-Stufe auf Rang 4 platzierte Team VLCC Luzern-Lottenbach verteidigte den Titel an der Zentralschweizer Curling-Trophy souverän. Im Finalspiel gegen den Runner-up VLCC Luzern-Studer fiel die Vorentscheidung bereits nach drei Ends. Ein «gestohlenes» Viererhaus brachte die frühe 6:0-Führung. So konnte das Team von Lucien Lottenbach bereits nach sechs Ends frühzeitig den klaren 7:2-Sieg bejubeln. Im kleinen Final besiegte Luzern-City (Erb) das Team Aarau-Bugnon erstmals in dieser Saison und vervollständigte damit das dreifache Luzerner Siegerpodest.

Für die nächste Saison sicherten sich drei 2.-Liga-Teams den Aufstieg in die oberste regionale Liga: Blauweiss Luzern (Stöckli) und Rigi-Kaltbad (Frei) steigen mit zwei Siegen in den Playoffs direkt auf, Blauweiss Luzern (Meister) mit einem 8:6-Sieg gegen Aarau-Rudin. Wasserturm-Jäggi sicherte sich in Küssnacht den Ligaerhalt mit einem 8:6 gegen Absteiger Luzern-Schanz. Aus der 3. Liga steigen Luzern-Eugster (zwei Playoff-Siege) und Zug-Yukinko (8:7-Erfolg gegen Pilatus-Blattner) in die 2. Liga auf. (ee)