Sie erntet Respekt und Begeisterung Sandra Garibay (BTV Luzern) befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die 19-jährige Luzernerin bringt die Schweizer Geräteturnszene auf ein neues Level. Stefanie Meier

Sandra Garibay gelingt beim Sprung mit 9,73 die Bestnote. (Bild: Bilder: Stephan Strässle/Peter Friedli (Dietikon, 19. November) Der Rickenbacher Simon Stalder holt drei weitere Medaillen.

Kein Weg führt an ihr vorbei, nichts bringt sie aus dem Konzept und niemand kann ihr derzeit das Wasser reichen. Die elegante Turnerin im roten Dress und mit gleichfarbigem Band in den Haaren wirkt ruhig und konzentriert. Die Titelverteidigung in der Königsklasse, der Kategorie 7 beim Mehrkampffinal der Frauen hat sie sich zum Ziel gesetzt. Es wäre ihr zweiter Titel in Folge, umrahmt von etlichen weiteren Siegen mit der Mannschaft und in den einzelnen Gerätefinals.

Die Luzernerin Sandra Garibay ist eine echte Grösse im Turnsport und erntet für ihre konstanten Leistungen eine Menge Respekt und Begeisterung. Vor allem die jungen Turnerinnen, die ihrem Idol gespannt von der Tribüne aus zusehen, sind hellauf begeistert. «Ich freue mich immer wieder, wenn die Kids ein Autogramm wünschen oder ein Foto mit mir machen möchten», schwärmt Garibay. Fanfotos gibt’s also nicht nur bei der internationalen Sportelite.

Das Gefühl muss stimmen

Ihre zahlreichen Erfolge aus den letzten Jahren haben Garibay zu dem gemacht, was sie heute ist: Eine selbstsichere Turnerin, die nach mehr strebt, die noch schwieriger turnen möchte und der nach oben hin auch gar keine Grenzen gesetzt sind. «Ich motiviere mich selbst damit, neue Elemente zu lernen und an meinem persönlichen Niveau zu schrauben», erklärt Garibay. Wobei das Niveau der Luzernerin jetzt schon sehr hoch ist und sie damit zum zweiten Mal hintereinander den Meistertitel im Mehrkampf in der höchsten Kategorie realisierte. Zu Beginn der Saison sah es noch nicht ganz danach aus, als ob sie erneut reüssieren könnte. «Nach meinem Auslandaufenthalt fiel mir das Training etwas schwer, ich war müde», meinte Garibay, die Schritt für Schritt zu ihrer alten Form zurückfand. Das bestätigten die guten Resultate an den verbandsinternen Wettkämpfen. Ihr Formverlauf ging weiter steil nach oben.

Konkurrenz aus den eigenen Reihen

Die grösse Konkurrenz Garibays kommt aus den eigenen Reihen. Denn ihr Sieg am Mehrkampffinale in Dietikon war keineswegs ein Spaziergang. Vereinskollegin Florence Von Ziegler (24) setzte sie ganz schön unter Druck, war im Zwischenklassement gar auf Siegeskurs und verlor am letzten Gerät, dem Reck, den Kampf um Gold. Garibay siegte schliesslich mit knapp vier Zehnteln Vorsprung. «Klar habe ich gehofft, den entscheidenden Unterschied am Reck rauszuholen. Aber gegönnt hätte ich Florence diesen Sieg allemal.» Und auch wenn das bereits ihr vierter Sieg in einem Mehrkampffinale war, strahlte Garibay bis über beide Ohren, lächelte vergnügt für die vielen Fotos und liess sich unzählige Male herzhaft drücken. «Kein Sieg ist wie der andere. Ich schätze es jedes Mal von neuem, dass mein Körper diese Belastung zulässt und ich solche Erfolge feiern darf. Das ist nicht selbstverständlich», meinte die Luzernerin. Hinter Garibay und Von Ziegler klassierte sich die 18-jährige Lara Borner (Frauenfeld) auf Rang drei.

Eine Flugshow sondergleichen

Keine 24 Stunden später wurden die Gerätefinals ausgetragen. Garibay qualifizierte sich unter anderem für den Gerätefinal am Sprung. Ihre Mission war auch hier ganz eindeutig: Titelverteidigung an ihrem Paradegerät. Garibay zeigte einen Doppelsalto gehockt und gebückt mit je einer halben Schraube zum sicheren Stand. Sie kam als Letzte an die Reihe, präsentierte mit Abstand die schwierigsten Sprünge unter allen Finalteilnehmerinnen und gewann ganz nach dem Motto «das Beste zum Schluss». Dazu kam zwei Mal Silber an den Schaukelringen und am Reck. Garibay ist damit die erfolgreichste Turnerin an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften der Frauen. Ihre Erfolgsgeschichte, die 2012 an der SM in Romanshorn begann, geht unaufhaltsam weiter.