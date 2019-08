Schattdorfer Fehlstart gegen starke Chamer Der Fussballer des FC Schattdorf verlieren zum 2.-Liga-Auftakt gegen den SC Cham II mit 1:4. Thomas Küttel

Der Schattdorfer Noel Gisler (Bildmitte) drückt ab.Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 14. August 2019)

Der FC Schattdorf spielte zum Saisonauftakt der neuen 2.-Liga-Saison zu Hause gegen einen starken SC Cham II und verlor dieses Startspiel mit 1:4. Der SC Cham II fand sofort ins Spiel und kam in der ersten Minute bereits zu einem gefährlichen Torschuss. Sofort stellte sich die Mannschaft unter den Trainern David Cos Gayon und Bernhard Scheiber auf dieses Spiel der Zuger ein und spielten sich in den ausgeglichenen ersten 30 Minuten mehrere gute Chancen heraus. In der 13. Minute verfehlte der Abschluss des Captains Ramon Scheiber und in der 23. durch Noel Gisler nur knapp das Tor des Gegners.

Nach der ersten, verletzungsbedingten Auswechslung von Robin Mahrow durch Patrik Stampfli war es dann aber der SC Cham, der in der 34. Minute das erste Tor des Spiels durch Reto Scherer bejubeln konnte. 0:1 lautete in der Folge das Pausenresultat auf dem Sportplatz Grüner Wald.

Der Gegner aus Cham startete besser in die zweite Halbzeit und konnte so seine erste Chance nach der Pause, erneut durch Reto Scherer, nutzen und ging in der 47. Minute mit 2:0 in Führung. Angestachelt durch diesen Gegentreffer, versuchten nun die Schattdorfer im Spiel zu bleiben. Dies gelang Ramon Scheiber in der 49. Minute fast durch einen Weitschuss, bevor in der 52. Minute ein aus vielversprechender Lage geschossener Torschuss durch Noel Gisler ebenfalls den Weg ins Tor nicht fand.

Hoffnungsschimmer nach dem 1:2

Danach wechselten sich die Chancen auf beiden Seiten des Spielfeldes ab. Nur durch eine gute Parade des einheimischen Torhüters Yannick Arnold konnte der Gegner seine Führung in der 58. Minute nicht weiter ausbauen. Im Gegenzug prallte der Ball nach einem schnellen Konter der Schattdorfer und dem Schuss von Liridon Prenka nur an die Latte und nicht zum längst verdienten Anschlusstreffer ins Tor. Die Rot-Schwarzen gaben nicht auf und wurden in der 71. Minute für ihre Arbeit belohnt. Ramon Scheiber verkürzte mit seinem Kopfballtreffer zum 1:2.

Zwischen der 75. und der 80. Minute wechselten die Mannschaften im Minutentakt und in der gleichen Zeit kamen beide Teams zu weiteren Chancen. Der Ausgleich für den FC Schattdorf lag in der Luft, doch als der SC Cham schneller umschaltete und eine seiner Chancen nutzen konnte, war es um die Einheimischen geschehen. Der eingewechselte Melvin Hegglin schoss das 3:1 in der 79. Minute für die angereiste Nussbaumer-Elf. Vier Minuten vor Schluss schoss Reto Scherer mit seinem Hattrick das 1:4 für den SC Cham zum Schlussresultat.