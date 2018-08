Schattdorf mit verdientem Heimsieg Der FC Schattdorf gewinnt gegen den FC Stans mit 3:1. Nach durchwegs sehenswerten 45 Minuten vermag Schattdorf in Hälfte zwei nicht mehr an das Gezeigte anzuknüpfen.

Der Schattdorfer Patrik Wyrsch (am Bild) zieht am Stanser Fabio Gisler vorbei. (Bild: Marc Püntener (Schattdorf, 18. August 2018)

Es war im Vergleich zur Erstrundenpartie gegen den SC Emmen ein um Welten anderes Schattdorf, welches das heimische Publikum an diesem angenehm sommerlich warmen Samstagabend zu sehen bekam. Von Beginn an widersetzte sich das Heimteam den robust aufspielenden Stansern und schaltete nach der etwas wackligen Anfangsphase, in der Gästestürmer Marc Kuster seinen Schuss ans Aussennetz setzte, schon bald einen Gang höher.

Schattdorf zeigte sich besonders im Konterspiel gefährlich und stellte die von Benjamin Hess und Mario Schaub gecoachte Truppe auf deren defensiven Aussenpositionen immer wieder vor grosse Probleme. Nachdem ein erster Konter in der 16. Minute von Stans-Keeper Maurus Barmettler noch abgewehrt wurde, war dieser drei Minuten später gegen den Abschluss von Noel Gisler jedoch machtlos.

Patrik Stampfli sorgt für Vorentscheidung

Und machtlos wäre Barmettler auch weitere drei Minuten später gewesen, als sich das Heimteam via Konter wieder brandgefährlich ins Szene setzte, der Stanser Abwehrhüne Christopher Pithan aber noch per Kopf auf der Linie rettete. Stans hielt sich auch so aber nur einige wenige Sekunden über Wasser. Denn bereits in der 24. Minute lupfte Ramon Scheiber das Leder nach einem schönen Kopfballzuspiel von Noah Senn über Stans-Schlussmann Barmettler hinweg zum 2:0 in die Maschen. Ebendieser Scheiber hätte kurz vor Ende der ersten halben Stunde beinahe gar noch den dritten Treffer erzielt, sah seinen gut getretenen Freistoss aber noch vom aufmerksamen Stans-Goalie Barmettler um den Pfosten gelenkt.

So war es schliesslich Patrik Stampfli vorenthalten, kurz nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte nach schöner Vorarbeit von Noel und Philipp Gisler für die Vorentscheidung zu sorgen – 3:0. Eine Vorentscheidung, deren Zeitpunkt Schattdorf nicht besser hätte wählen können. Denn nach Wiederbeginn waren es die Gäste aus Stans, die das Spieldiktat an sich rissen und auf den Anschlusstreffer drückten. Die Nidwaldner liessen dabei zwar die letzte Konsequenz und wirkliche Hochkaräter vermissen, doch eine gewisse Anspannung machte sich auf Seiten der Gastgeber dennoch breit. Auch, weil der Power-Fussball aus Hälfte eins etwas gar an den Kraftreserven genagt hatte und Schattdorf vermehrt nur noch zu reagieren vermochte. Nichtsdestotrotz verteidigte die Elf von Martin Hürlimann und Bernhard Scheiber ihren Vorsprung bis zum Schluss mehr oder minder mühelos. Einzig als Driton Hoxha, der vormalige Torgarant des FC Schattdorf, in der 77. Minute mit einem Volleyschuss in die rechte obere Ecke dem souveränen Raphael Imhof keine Abwehrchance liess, kam für kurze Zeit nochmals etwas Nervosität auf. Weil Stans daraufhin aber nicht nachlegen konnte, feierte Schattdorf schliesslich verdientermassen seinen ersten Sieg der noch jungen Meisterschaft. (rb)