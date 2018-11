Unihockey: Ad Astra Sarnen verdrängt Basler von der Spitze Ad Astra Sarnen gewinnt beide Spiele der letzten Doppelrunde. Dank dem Sieg gegen den bisherigen Leader Basel Regio verbringen die Sarner während der Meisterschaftspause an der Tabellenspitze der NLB.

Der Sarner Noah Boschung (am Ball) erzielt den Ausgleichstreffer zum 3:3.Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 25. November 2018)

Am Ende honorierten die zahlreich erschienenen Zuschauer die Leistung von Ad Astra Sarnen mit einem warmen Applaus. Gleich mit 8:3 konnten die Sarner Basel Regio im NLB-Spitzenkampf besiegen. Und das völlig verdient. «Wir haben endlich mal über 60 Minuten eine starke Leistung gezeigt», freute sich der Sarner Captain Roman Schöni nach Spielschluss. In der Tat gab es an der Leistung von Ad Astra wenig zu bemängeln. Den Fehlstart – Conti gelang bereits nach 26 Sekunden mit einem abgelenkten Weitschuss die frühe Führung für die Gäste – korrigierten die Obwaldner in Überzahl. Markström traf mit einem satten Abschluss unter die Latte zum Ausgleich.

Die erstmalige Führung erzielte ein neues Gesicht für das Heimteam: Dario Eberhardt drückte in seinem ersten Einsatz für das NLB-Team den Ball nach zehn Minuten zum 1:2 über die Linie. Am Ende wurde der Debütant für seine starke Leistung gar mit der Auszeichnung zum besten Spieler der Partie geehrt. «Ich hatte vor dem Anpfiff zwar etwas zittrige Hände, aber mit jeder Einsatzminute legte sich die Nervosität. Viel besser hätte ich mir mein Debüt nicht vorstellen können», so Eberhardt. Der 17-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs konnte mehr als nur mithalten und traute sich auch in der Offensive etwas zu.

Sarner Powerplay macht den Unterschied

Eine kurze Schwächephase zog Ad Astra zu Beginn des Mittelabschnitts ein. «Nach der ersten Pause bis zur Spielmitte kam Basel etwas auf und schnürte uns mehrmals in der eigenen Zone ein», wusste auch Schöni. Als Folge davon kamen die Gäste zu zwei Treffern und rissen somit die Führung wieder an sich. Die Reaktion der Sarner folgte jedoch prompt: Boschung glich nach einem Konterangriff aus und nur etwas mehr als eine Minute später zeigte Roman Schöni seine feinen Hände und umspielte Coray im Basler Tor zum 4:3. Keinen Gefallen machten sich die Basler in diesem Spiel mit unnötigen Strafen. Bereits im Startdrittel nutzten die Sarner eine Überzahlgelegenheit aus, im Mitteldrittel münzten sie auch das zweite Powerplay in ein Tor um. Erneut war es der ältere der beiden Schöni-Brüder, der nach 37 Minuten einen Querpass von Liikanen nur noch ins Tor einschieben musste.

Im Schlussabschnitt liess Ad Astra nichts mehr anbrennen. Abgesehen von einem Penalty – der Basler Topskorer Mikko Jolma scheiterte an Sarnens Schlussmann Britschgi – standen die Sarner hinten dicht. Vorne legten die Obwaldner drei weitere Treffer nach, wobei sowohl Liikanens 6:3 als auch Eronens 7:3 wunderbar herausgespielt waren. «Das Tor von Tatu Eronen freut mich und das ganze Team besonders, er hatte sichtlich unter seiner kleinen Torflaute gelitten», gab Schöni zu Protokoll. Das Tüpfelchen auf das i setzte der frischgebackene Papa Markus Abegg mit einem Treffer ins leere Tor zum 8:3 Schlussstand, nachdem er kurz zuvor nur die Latte getroffen hatte. Als Lohn für den sechsten Sieg in Folge und die starke Leistung überholt Ad Astra die Basler in der Tabelle und verbringt nun die kommenden spielfreien zwei Wochen, während dieser die WM stattfindet, auf dem Leaderthron der NLB. (jh)