Noch ist ein Platz für den Halbfinal in der Ringer-Meisterschaft frei In der achten Runde der NLA- Teammeisterschaft haben sich Willisau, Freiamt und Kriessern definitiv für den Halbfinal qualifiziert. Einsiedeln dürfte dies ebenfalls noch schaffen. Simon Gerber

Der Schattdorfer Simon Gerig (oben) hat den Kampf gegen Timon Zeder jederzeit im Griff. (Bild: Regula Epp (Schattdorf, 15. September 2018))

So üppig wie derzeit draussen die bunten Blätter von den Bäumen fallen, so üppig fielen in Willisau in der BBZ-Halle die Punkte auf der Ringermatte. Im Innerschweizer Derby zeigte Schattdorf viel Kampfgeist und war dem Leader Willisau bis zur Pause zumindest ebenbürtig. Die Urner führten nach fünf Duellen mit 12:8 Punkten.

In den beiden leichtesten Gewichtsklassen dominierten Thomas Epp und Simon Gerig ihre Gegner deutlich. Zu den auffälligsten Figuren auf der Matte zählt nach wie vor Michael Jauch, der Cheftrainer von Schattdorf. Der ehrgeizige Routinier feierte in dieser Saison gegen Florian Bernet bereits den fünften Erfolg von acht Einsätzen.

Nach der Pause verschaffte sich Willisau im zweiten Kampfabschnitt klare Vorteile und gewann sämtliche fünf Kämpfe, vier davon mit dem Punktemaximum. Ein Highlight war der Schultersieg von Roger Heiniger. Wie der 25-Jährige die Kopfklammer seines starken Kontrahenten Mateo Dodos am Boden kaltblütig konterte und zum Schultersieg ummünzte, war ganz grosse Klasse.

Bossert mit viel Kampfübersicht

Den eindruckvollsten Fight des Abends lieferten sich jedoch mit Jonas Bossert ein ehemaliger und Nicolas Christen ein aktueller international erprobter Athlet. Die beiden schenkten sich nichts. Dabei überzeugte der 28-jährige Bossert dank seiner Kampfübersicht und erhielt für den 5:4-Punktesieg gegen den Jungspund vom Publikum zu Recht viel Applaus. Im letzten Kampf verwies der technisch versierte Internationale Tobias Portmann den Urner Leihringer aus dem Wallis, Kim Besse, klar in die Schranken.

26:13 lautete das Resultat schliesslich zu Gunsten des Rekordmeisters. «Damit bin ich hoch zufrieden. Dank einem starken Endspurt in den mittleren Gewichtsklassen konnten wir das Blatt noch deutlich zu unseren Gunsten wenden. Die Form und die Leistungen der Athleten stimmen. Auch die Mannschaftsaufstellung ist uns optimal gelungen», resümierte Willisaus Cheftrainer Thomas Bucheli. Sein Antipode Michael Jauch hatte sich nach dem gelungenen Start mehr ausgerechnet. «Nach der Pause lief bei uns einiges schief. Die Niederlage von Mateo Dodos war ein grober Fehler. Und auch von Nicolas Christen hatten wir etwas mehr erwartet.»

Einsiedeln konnte den Exploit aus der Vorrunde mit dem 20:19-Sieg gegen Kriessern nicht wiederholen. Diesmal unterlagen die Schwyzer gegen den Titelverteidiger mit 13:22. Sie traten allerdings ohne ihre Siegringer Adrian Mazan und Andry Vysar an. Trotzdem hielt das Team unter ihrem Cheftrainer Urs Bürgler fast bis zum Schluss mit. Nach acht Duellen lagen die Klosterdörfler nur 13:15 im Rückstand. Die beiden Niederlagen von Lukas Schönbächler und des erst 16-jährigen Edy Gugolz besiegelten schliesslich das Schicksal von Einsiedeln.

Schlusslicht Hergiswil hält bis zur Pause mit

Das Schlusslicht Hergiswil verlor wie erwartet zu Hause gegen Freiamt mit 15:23. Bis zur Pause boten die Napfringer den Aargauern Paroli und lagen nur 9:10 zurück. Herausragend waren die überlegenen Siege der beiden Schwergewichtler Thomas Suppiger und Joel Ambühl. In der zweiten Halbzeit gelang nur noch Philippe Kunz ein Sieg, weil sein Gegner Nico Küng den Wettkampf nach einer Verletzung vorzeitig aufgeben musste.