René Suppiger schafft in Schwarzenberg das Punktemaximum Sechs Kämpfe, sechs Siege: Mit einer makellosen Bilanz gewinnt René Suppiger den Bergschwinget auf dem Schwarzenberg. Simon Gerber

René Suppiger (links) ist derzeit in beneidenswerter Form. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Stoos, 10. Juni 2019)

Im Schlussgang machte der 29-Jährige kurzen Prozess und konterte den Kurzangriff seines Kontrahenten Urs Doppmann blitzschnell mit einem Kniestich. Damit feierte der Surseer nach den Erfolgen am Seetaler und nur vier Tage nach Michaelskreuz bereits den dritten Sieg in dieser Saison. Die Tagesleistung des Lebensmittelingenieurs FH ist in der Tat beeindruckend. In überlegener Manier meisterte er alle Gegner, im dritten Duell den Mitfavoriten Erich Fankhauser. Er beendete den Wettkampf mit dem seltenen Maximum von 60 Punkten. «Eine solche Zahl auf dem Notenblatt zu haben, ist für mich doch sehr speziell. Das war aber auch der Lohn meines offensiven Schwingstils. Dazu konnte ich seit der letzten Saison, in der ich verletzt war, körperlich noch zulegen», resümierte der Surseer. Die Tendenz seiner Formkurve sei weiter steigend, und dieser Zustand stimme ihn auf die nun folgenden Grossanlässe zuversichtlich.

Die zweite dominierende Figur im 93-köpfigen Teilnehmerfeld war Urs Doppmann. Der aus einer Verletzung zurückgekehrte Roomoser erreichte mit vier Siegen und dem Unentschieden gegen Roger Bürli den Schlussgang. Zweiter wurde Remo Vogel. Der Entlebucher überlistete im letzten Duell den bis zu diesem Zeitpunkt stark auftrumpfenden Reto Gloggner. Nach Rückenproblemen und dem Diplomabschluss als Betriebsleiter hat Erich Fankhauser im Sägemehl noch Aufholpotenzial. Der Eidgenosse wurde Dritter.