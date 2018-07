OL-Bronze für Senior Ernst Odermatt an den World Masters Trotz schlechtem Start läuft der Nidwaldner Ernst Odermatt an den World Masters in Dänemark mit einem fulminanten Schlussspurt auf den dritten Platz.

An den World Masters in Dänemark nahmen über 4000 Läufer aus 44 Nationen teil. Sie trafen sich auf der dänischen Hauptinsel Seeland zur Vergabe der Weltmeistertitel in den Seniorenkategorien. Für viele überraschend tauchte der Nidwaldner Ernst Odermatt, Sprintweltmeistertitel von 2015, auf der Startliste auf und absolvierte bei den Männern M75 die Wettkämpfe über die Sprint-, die Mittel-, wie auch über die Langdistanz. Der gebürtige Nidwaldner, der inzwischen in der Ukraine lebt, kämpfte sich in der Mitteldistanz kontinuierlich nach vorne. Die Uhr stoppte für ihn bei 32:28 Minuten, der drittschnellsten Zeit in diesem Finallauf. Ob diese Bronzemedaille der Startpunkt eines längerfristigen Comebacks Odermatts wird, liess dieser offen. (pd)