Streethockey: Oberwil Rebells wollen das Double

Nachdem die Oberwil Rebells am Samstag den Cup erfolgreich verteidigt haben, gilt es nun am Sonntag (14.00 Uhr, SIKA Arena) den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung in der NLA-Meisterschaft zu machen (Playoff, Best-of-3).