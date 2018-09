Neun Schützen erreichen am Leistungszentrum-Cup die Finals Kürzlich wurde in Buchs der Finaltag des Leistungszentrum-Cup durchgeführt. Mit dabei an der Endausmarchung waren auch neun Ob- und Nidwaldner mit dem Gewehr über 300 und 50 Meter.

Gegen 10 000 Schützinnen und Schützen bestritten den Leistungszentrum-Cup in ihren Heimständen. Die besten 260 Teilnehmenden qualifizierten sich für den Finaltag, der am vergangenen Bettag-Samstag im aargauischen Buchs ausgetragen wurde. Dort wartete ein grossartiger Gabentempel im Wert von 45'000 Franken auf die Finalisten. Mit dabei an der Endausmarchung waren auch neun Ob- und Nidwaldner mit dem Gewehr über 300 und 50 Meter.

Nach der Vorausscheidung am Vormittag mussten sich die Unterwaldner Gerhard Kesseli (Dallenwil), Paul Niederberger (62/Dallenwil), Bernhard Bürki, sowie Rudy und Sepp Vogler (alle Lungern) bereits aus dem Wettkampf verabschieden. Beim Meisterfinal am Nachmittag wurden 15 Schüsse (100er-Wertung) absolviert. Nur je 12 Wettkämpfer in den drei Gewehr-Disziplinen konnten am entscheidenden Meisterfinal teilnehmen.

Manuel Lüscher mit dem Standardgewehr stark

Der neu in Stans wohnhafte Kleinkaliberspezialist Manuel Lüscher (Wehrverein Ennetbürgen) bewies, dass er auch mit dem Standardgewehr über 300 Meter zu den Besten zählt. Im Meisterfinal musste er sich nur vom Zürcher Sieger Beat Helbling (1392 Punkte) um zwei Punkte geschlagen geben. Hinter dem Stanser folgten der neue Schweizer Meister Timo Studer (Doppleschwand), Theo Balmer und der mehrfache nationale Champion Christof Carigiet.

Im Final D der Sturmgewehrschützen 57 bewies der 54-jährige Sepp Egger wiederum seine Wettkampfstärke. Im Feld der allerbesten Schützen aus der ganzen Schweiz belegte der Kernser den starken 6. Schlussrang. Ebenfalls im Meisterfinal wetteiferte der Sachsler Bat Vogler mit dem Sturmgewehr 90 im Feld E. Mit dem siebten Schlussrang bewies der ehemalige Schweizer Meister einmal mehr seine grosse Treffsicherheit und bewies damit, dass er nach wie vor zu den Besten der Schweiz zählt.

Kleinkaliber: Daniel von Holzen wieder im Final

Einmal mehr qualifizierte sich Daniel von Holzen als einziger Unterwaldner Vertreter mit dem Kleinkalibergewehr für den Final in Buchs. Dem Stanser scheint diese Anlage zu liegen, holte er doch im Jahre 2014 die Bronzemedaille und belegte 2012 den achten Schlussrang. Dieses Jahr deutete er schon beim ersten Finaldurchgang mit dem zweithöchsten Resultat seinen Anspruch auf einen Spitzenrang an. Am Meisterfinal blieb von Holzen, er schiesst für die Sportschützen Buochs-Ennetbürgen, mit Passen von 83, 98, 91, 88, 88, 95, 91, 98, 98, 85, 91, 97, 89, 93 und 96 knapp unter den Werten der reputierten zehn Gegner. Mit dabei im Final zahlreiche Schweizer Meister und ehemalige Internationale. Dennoch: Auf den fünften Schlussrang darf von Holzen mehr als nur Stolz sein, denn vor ihm liegen die sieggewohnten Spitzenschützen Beat Müller, Fabio Sciuto, Andreas Schweizer und Timo Studer. (fo)