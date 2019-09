Elena Moosmann spielt sich an der WM in die Top 10 Stefan Waldvogel

Elena Moosmann (Mitte) wird an der WM drittbeste Europäerin.

An der World Junior Girls Championship in Kanada war die Zugerin Elena Moosmann (Bild) auf dem anspruchsvollen Parcours von Angus Glen bei Toronto unter den acht Juniorinnen, welche nach vier Durchgängen unter Par spielten. Nach einem eher verhaltenen Start steigerte sich die Zugerin im dritten Durchgang. Mit 69 Schlägen oder drei unter dem Platzstandard sicherte sie sich einen Platz unter den besten 10 Spielerinnen. Die abschliessende 71-er Karte reichte der Zugerin, um Platz 8 im starken Feld zu verteidigen. Damit ist sie die drittbeste Europäerin.

Die 17-Jährige aus Hünenberg war an allen vier Turniertagen die beste Schweizerin. Zusammen mit Yael Berger und Victoria Monod kam Moosmann in der Teamwertung damit auf Rang 7 von 20 Nationen. «Wir haben grosse Golfnationen wie Schweden, Spanien und Frankreich hinter uns gelassen», freut sich U18-Coach Nora Angehrn nach der erfolgreichen WM in Kanada. Der Titel ging wie erwartet nach Asien. Korea gewann mit vier Schlägen vor Thailand, Bronze ging an Italien.

Für die meisten Schweizer Juniorinnen endet damit die Saison. Moosmann erhält an der WM eine zusätzliche Startgelegenheit bei den Profis. Ab Freitag spielen die besten Frauen auf der LET-Access Tour das grosse Finale in «LaLargue» bei Basel. Als Amateurin konnte sich die Zugerin nicht aus eigener Kraft für das neue Final-Turnier qualifizieren. Dank einer Einladung bekommt sie aber die Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die Kantonsschülerin freut sich über diese Einladung. «Ich habe es erst vor wenigen Tagen erfahren. Da ich Ferien habe, kann ich mein Programm ohne Probleme umstellen. Das gute WM-Resultat gibt mir zusätzliches Selbstvertrauen», so die 17-Jährige.