Luzern befindet sich im Schach fest in indischer Hand Erwartungsgemäss gewinnt am Luzern Open der Favorit aus Indien. Für eine grössere Überraschung sorgt aber ein 12-jähriger Spieler aus Basel. Kurt Liembd

Konzentriert am Schachbrett: Sieger Reddy Chakravarthi (vorne links) aus Indien.Bilder: Kurt Liembd (Luzern, 4. November 2018)

Luzern wurde seinem Ruf als Schachhochburg einmal mehr gerecht. Während vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, kämpften 120 Spieler in der Sportanlage Dula um Ruhm und Ehre und lieferten sich teils erbitterte Partien. Gespielt wurde in den drei Stärkeklassen A (ab 1800 Elo-Punkte), B (1600–1799 Elo) und C (unter 1600 Elo). Das Turnier umfasste sieben Runden, jeweils zwei Runden pro Tag, ausser am Sonntag, wo zum Abschluss nur eine Runde anstand.

In der höchsten Kategorie A wurde der Inder Reddy Chakravarthi (22) seiner Favoritenrolle gerecht und gewann sechs von sieben Partien. Einzig gegen den 42-jährigen in Sempach wohnhaften Roger Moor (Schachclub Zug) musste Chakravarthi eine Niederlage einstecken. Diese Leistung ist umso höher einzustufen, weil Chakravarthi in Indien national «nur» die Nummer 72 unter den besten Spielern einnimmt.

Moor ist Innerschweizer Meister

Roger Moor, der wie Chakravarthi den Titel «Internationaler Meister» (IM) führt, erreichte den ausgezeichneten dritten Rang von insgesamt 30 Spielern der Kategorie A. Platz zwei belegte Rao Srinath (21), ebenfalls ein Inder und Kollege des Siegers. Dass die beiden Inder im Hostel Lion in Luzern logierten, ist wohl symbolisch dafür, dass sie am Brett wie Löwen kämpften und am Schluss die ersten beiden Plätze für sich beanspruchten und damit auch stattliche Preisgelder (900 Franken/Rang 1; 700 Franken/Rang) 2 einstreichen konnten.

Da das Turnier gleichzeitig als Innerschweizer Einzel-Meisterschaft (ISEM) gewertet wurde, ging dieser Titel an Roger Moor. Dies hochverdient, weil der Sempacher als Einziger den Turniersieger bezwingen konnte. Aber auch in den Kategorien B (31 Teilnehmer) und C (59) wurde erbittert gekämpft. Souveräner B-Sieger wurde Josef Lustenberger vom Schachclub Emmenbrücke, während Alan Timme vom Schachclub Baar die C-Kategorie meisterte. Beide erreichten je 6 Punkte wie der Sieger der höchsten Kategorie. Für die grosse Überraschung sorgte der erst 12-jährige Moritz Valentin Collin vom Kinderschachklub Basel, der sich in der Kategorie C (59 Klassierte) mit 5,5 Punkten auf Rang 2 festsetzte.

20 Spieler mussten abgewiesen werden

Kurt Gretener, Turnierschiedsrichter und Präsident des Innerschweizer Schachverbandes (ISV), zeigte sich nach dem Turnier hocherfreut und sprach von einem «erfreulichen und problemlosen Turnier». Es habe keinen einzigen Rekursfall gegeben und alle Teilnehmer hätten sich sehr diszipliniert verhalten. Die Nachfrage sei sehr gross gewesen, so Gretener, rund 20 Spieler hätten aus Platzgründen abgewiesen werden müssen.

Auch Spielleiter Urs von Wyl sorgte mit Professionalität für einen reibungslosen Ablauf. Für die Innerschweizer Spieler stehen in den nächsten Wochen die Innerschweizer Mannschaftsmeisterschaft (IGM), am 18. November der Schachtag in Entlebuch und am 15. Dezember die Blitzmeisterschaft in Sursee auf dem Programm.