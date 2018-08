Jubilar mit perfektem Saisonstart Der Luzerner SC besiegt Emmen 1:0 und ziert die Tabellenspitze nach dem zweiten Spieltag mit dem Punktemaximum. Ein perfekter Start, der Trainer Pren Spaqi tief durchatmen lässt.

«Wir stehen vor einer schwierigen Saison. Es folgt das Jahr der Bestätigung, was nie einfach ist», weiss LSC-Trainer Pren Spaqi. Der 35-Jährige hatte die letztjährige Meisterschaft mit seinem Team, im Jahr nach dem Aufstieg, auf dem siebten Rang beendet. Die Erwartungen im Umfeld des Stadtluzerner-Traditionsklubs sind hoch, wie LSC-Präsident Mirco Hofstetter bestätigte: «Wir spielten Anfang der neunziger Jahre letztmals in der regionalen 2. Liga. Die Euphorie, dass wir wieder im Oberhaus spielen, ist spürbar. Doch es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man auf anspruchsvollem Niveau die Klassenzugehörigkeit Jahr für Jahr realisiert, dafür benötigt es einen grossen Kraftakt», weiss der 37-jährige Vereinshöchste.

Der Start ist den Stadtluzernern geglückt. Mit zwei Siegen gegen den Aufsteiger Sursee II (5:1) und Emmen (1:0) liegt die Equipe von der Hubelmatt an erster Stelle. «Das ist beruhigend, denn wir möchten uns so schnell wie möglich von der Abstiegszone verabschieden und die letztjährige Platzierung bestätigen», wünscht sich Spaqi, der bereits in seiner fünften LSC-Saison steht. Hofstetter: «Die Entwicklung des Teams stimmt mich sehr positiv. Wir haben einen guten Mix und es erhalten immer wieder junge Akteure aus dem eigenen Nachwuchs die Möglichkeit, sich in der ersten Mannschaft zu empfehlen.»

Am Samstag, 15. September feiert der LSC sein 100-Jahr-Jubiläum mit einem Fest auf der Sportanlage Hubelmatt. Ob der LSC bis dann immer noch die Tabellenspitze ziert? «Das wäre sensationell», so Hofstetter mit einem Lachen. Doch er bleibt Realist: «Wichtig ist, dass wir keine Abstiegsängste ausstehen müssen. Der Ligaerhalt geniesst erste Priorität. Alles andere ist Zugabe.»

Emmen setzt auf Einheimische

Punkte benötigt derzeit Emmen, das mit einem Punktgewinn (1:1 gegen Schattdorf) aus zwei Partien nicht wunschgemäss startete. «Wir haben uns sicher mehr erhofft. Doch die Entwicklung stimmt mich positiv. Das Team ist jung, die Resultate werden kommen», ist SCE-Trainer Dragan Bijorac (30) guten Mutes. Der Durchschnitt liegt bei 23 Jahren. Bijorac: «Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Weg machen werden.» Etwas konkreter wurde SCE-Sportchef Stephan König: «Wir möchten den sehr guten dritten Rang der vergangenen Spielzeit bestätigen. Bis auf einen Akteur haben wir alles Einheimische im Team, die beim SCE gross wurden oder einst das Dress der inzwischen sistierten Emmen United Abteilung, dem Nachwuchsprojekt des SC Emmen/FC Emmenbrücke, trugen.» Und das könnte, wie SCE-Präsident Markus Studer ergänzte, ein Erfolgsgarant sein: «Wenn die Spieler das Herz am richtigen Fleck tragen, ist vieles möglich. Als Team kannst du Grosses leisten.»

Es kommt zum Emmer-Duell

Speziell freut man sich auf das Derby gegen den Rivalen Emmenbrücke: «Es ist schön, dass wir in der Sportstadt Emmen wieder ein Emmer-Duell haben. Es bereichert die Meisterschaft», glaubt Bijorac. Das erste Duell findet am Samstag, 1. September im Stadion Gersag statt. Zuletzt standen sich die Teams in der Saison 2014/15 in der 2. Liga gegenüber.