Cham: Samuel Blättler im Kampf um die Nummer 1 Der 24-jährige Samuel Blättler will beim SC Cham zum Stammtorhüter avancieren. Um sein Ziel zu erreichen, muss er sich gegen einen ebenbürtigen Konkurrenten durchsetzen. Martin Mühlebach

Samuel Blättler ist bereit für den nächsten Schritt. (Bild: Maria Schmid (Cham, 22. August 2018))

Samuel Blättler war gerade mal 3 Jahre alt, als er mit seinem älteren Bruder Adrian bereits dem Ball nachjagte. Das tat er auch als Junior des FC Hergiswil, bis er von der U13 bis zur U18 als Nachwuchstorhüter des FC Luzern zwischen den Pfosten stand. Blättler gesteht: «Ich träumte von einer Profikarriere. Doch dann erlitt ich eine schwere Meniskusverletzung – mein Traum platzte.» Nach seiner Genesung stand er während drei Saisons im Tor des FC Hergiswil. Danach war er vier Saisons in Diensten des Erstligisten SC Buochs.

Als Samuel Blättler vor wenigen Wochen vom Chamer Sportchef Marcel Werder ein Angebot für einen Wechsel in die Promotion League erhielt, sagte er ohne zu zögern zu. Er betont: «Ich wollte mir einen neuen Anreiz schaffen und meine Grenzen ausloten. Ich gebe alles, um – über kurz oder lang – das Tor des SC Cham hüten zu dürfen.» Auf dem zur Nummer 1 misst sich Blättler (24) mit Marco Peterhans (25), der vom FC Sursee gekommen ist. Beide Torhüter durften im Verlauf der bisherigen Saison je zweimal ran, Peterhans die ersten beiden Matches, Blättler die letzten beiden inklusive Cup. Man darf gespannt sein, wer sich durchzusetzen vermag, zumal beide Keeper in etwa gleich stark sind.

Die Kameradschaft als Trumpf

«Wir sind zwar Konkurrenten, aber wir verstehen uns ausgezeichnet», sagt Samuel Blättler, der seine Fusstechnik und das laute Dirigieren seiner Vorderleute als seine Stärke bezeichnet. «Jeder mag dem anderen die Einsätze gönnen. Im Team herrscht eine vorbildliche Kameradschaft. Ich fühle mich pudelwohl», fügt er hinzu. Der «sehr fordernde» Cheftrainer Jörg Portmann vertrete eine klare Spielauffassung und von seinem Torhütertrainer Marco Trangoni könnten Marco Peterhans und er viel lernen. «Ich bin überzeugt», sagt Blättler, «dass uns Trangoni sehr weit bringen kann»:

Als Kind eiferte der 178 Zentimeter messende und 90 Kilogramm wiegende Samuel Blättler dem langjährigen Stammtorhüter des FC Luzern David Zibung nach, der mit ihm verwandt ist. Heute bezeichnet er den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona als Vorbild. Seine Lieblingsmannschaft sei aber Manchester United (ManU). Blättler erzählt, warum: «Zu meinem 10. Geburtstag schenkte mir meine Gotte Hedi Spirig ein ManU-Dress. Ich flippte fast aus vor Freude.» Im Alter von 16 Jahren habe er sein Lieblingsteam erstmals live im Old-Trafford-Stadion bewundern können. «Ich war tief beeindruckt vom Spiel, von den riesigen Ausmassen des Stadions und der fantastischen Stimmung.» Eine ähnliche Stimmung habe auch nach seinem bisherigen fussballerischen Highlight geherrscht: Nach dem 1:0-Sieg mit Buochs gegen die Berner Young Boys im Sechzehntel-Final des Schweizer Cups 2014.

Der 24-Jährige arbeitet als Transportlogistiker der Pilatus Flugzeugwerke in Stans. Seit zwei Jahren ist er mit Denise Wey liiert, die als Operationsfachfrau im Kantonsspital Luzern tätig ist. Blättler betont: «Denise ist eine ausgesprochen liebenswerte Frau. Ihren Mitmenschen begegnet offen und warmherzig, und sie ist eine gute Zuhörerin. Für mich ist sie eine echte Stütze in allen Belangen.» Zudem sei Dènise – wie er selbst – reisefreudig und sehr unternehmungslustig. Von Mitte November bis Weihnachten des letzten Jahres seien die beiden mit dem Rucksack in Thailand bis in abgelegene Gebiete ohne elektrische Versorgung vorgestossen. «Die eindrücklichen, noch natürlichen Landschaften haben uns ebenso beeindruckt wie die zuvorkommende Gastfreundschaft der in einfachen Verhältnissen lebenden Menschen», schildert Blättler. In Thailand machte er auch gleich die Tauchprüfung.

Wer spielt morgen in der Meisterschaft?

Morgen (16.00, Stade de la Charrière) tritt der SC Cham in der Promotion League in La Chaux-de-Fonds an. Der Sportclub hat zwei von drei Meisterschaftsspielen gewonnen, die Neuenburger drei von vier verloren. Wer bei den Chamern im Tor stehen wird, ist noch offen. Zur allgemeinen Ausgangslage sagt Samuel Blättler: «Ich weiss, dass das Spiel auf einem Kunstrasen stattfinden wird. Dieser soll sich in einem miserablen Zustand befinden. Das darf uns aber nicht daran hindern, unser Bestes zu geben, um drei Punkte einfahren zu können.» Er gehe von einem Geduldsspiel aus.