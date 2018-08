Hunkelers immer besser in Fahrt Im Vorfeld der Windweek konnte der Regattaverein Brunnen den Regatteuren nicht nur optimale Windbedingungen präsentieren. Rolf Hunkeler landet mit seinem Sohn Manuel beim Euro Cup auf dem Podest. Walter Rudin

Mit einer konstanten Leistung auf Platz drei: Rolf Hunkeler am Steuer mit Sohn Manuel am Eurocup. (Bild: Walter Rudin (Sisikon, 19. August 2018)

Das Segelrevier vor Brunnen ist seinem guten Ruf wieder einmal gerecht geworden. Es gab nicht nur Wind, er zeigte sich auch sehr vielseitig. Während am Freitag nur eine Wettfahrt bei eher schwachem Wind auf dem Urnersee stattfand und man dann im Gersauer Becken Böen mit Sturmstärke meistern musste, gab es am Samstag eine etwas verdrehte Thermik auf dem Urnersee. Zum Abschluss zeigte sich dann sonntags der gewohnte zügige, konstante Talwind von seiner besten Seite, so wie es die Segler lieben. Die Wettfahrtleitung des Regattavereins Brunnen hatte durchwegs die richtigen Entscheidungen getroffen und so den Seglern ein zügiges Wettkampfprogramm geboten. Es gab Regatten für drei Bootklassen, darunter die Tempest-Boote die den Eurocup absolvierte.

«Der Tempest ist eine sehr sportliche Jacht mit vielen Trimmmöglichkeiten und das Boot lässt sich gut transportieren weil es relativ leicht ist», meint der Ebikoner Rolf Hunkeler zum Bootstyp, den er seit gut zehn Jahren gemeinsam mit seinem Sohn Manuel segelt. Das Duo, das beruflich ein Familienunternehmen führt, harmoniert auch im Sport. Der Vater, der beruflich das Szepter bald dem Sohn übergibt, bleibt auf dem Boot aber weiterhin am Steuer und der 30-jährige Sohn besorgt das Vorschiff.

Anfang Juli war das Duo, das für den Regattaverein Brunnen startet, auch an der Weltmeisterschaft am Attersee, mit dem Abschneiden aber nicht ganz zufrieden. «Manuel war letztes Jahr in Südafrika und konnte nicht mitsegeln, es hat etwas gedauert, bis wir uns diese Saison wieder gefunden haben, aber es geht jetzt immer besser», erklärt Rolf Hunkeler. Und tatsächlich am Euro Cup reichte eine konstante Leistung über alle neun Läufe zu Platz drei. Die beiden führenden Teams segelten in einer andern Liga und blieben für Hunkelers ausser Reichweite. Und die Bronzemedaille hat man auch bei der kommenden Schweizer Meisterschaft Anfang Oktober auf dem Bielersee im Visier, obwohl man vorher kaum noch gemeinsam trainieren kann.

Hinweis

Resultate unter: rv-brunnen.ch