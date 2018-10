Hohe Niederlage in Spanien für Uri Die Rollhockeyaner vom RCH Uri sind im Europacup-Hinspiel nach der 1:7-Niederlage auf verlorenem Posten. Bis zur Halbzeit schöpften sie noch Hoffnung.

Joshua Imhof (am Ball) ist der einzige Urner Torschütze. Bild Urs Hanhart (Schattdorf, 29. Oktober 2017)

Der RHC Uri verlor das Europacup-Hinspiel im spanischen Igualada 1:7. Damit wurden die Katalanen ihrer Favoritenrolle gerecht, während die Urner in vielerlei Hinsicht eine Lehrstunde erteilt erhielten. Der vierte der spanischen Meisterschaft legte erwartungsgemäss ein Tempo vor, dass die Gäste aus der heimischen Schweizer Liga nicht gewohnt sind. Igualada schnürte den Aussenseiter regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Dem Ansturm der Gastgeber hielten die Urner bis zur siebten Minute stand, bevor Igualada vor 400 Zuschauern, darunter eine Handvoll Urner, den Torreigen eröffnete. Die Urner hatten sichtlich Mühe, mit dem Ball aus der eigenen Hälfte zu kommen und das Spiel zu gestalten. Zu schnell gingen die Bälle jeweils verloren.

Dies war umso ärgerlicher, weil das Heimteam nach der Balleroberung blitzschnell umschaltete und die Offensive in Szene setzte. Daraus resultierten regelmässig gefährliche Abschlussversuche. Allerdings war es ein Gestocher vor dem Urner Tor, welches das 0:2 brachte.

Nur kurze Freude nach dem 1:2-Anschlusstreffer

Entgegen den Kräfteverhältnissen gelang schliesslich Joshua Imhof der Anschlusstreffer zum 1:2. Die Freude währte nur kurz. Nach einem Fussspiel im Strafraum der Urner zeigten die beiden portugiesischen Unparteiischen auf den Penaltypunkt. Diese Gelegenheit liess sich Igualada nicht entgehen und erhöhte auf 3:1. Mit dem Ergebnis gingen die Teams in die Pause. Bis zu diesem Zeitpunkt sah es noch so aus, als könnten die Urner ihr Ziel, ein Ergebnis zu erzielen, das ihnen für das Heimspiel noch die Möglichkeit auf das Weiterkommen lässt, erreichen.

In der zweiten Halbzeit machte sich aber die Müdigkeit der Urner bemerkbar. Das horrende Tempo, das Igualada den Urnern abverlangte, zollte seinen Tribut. Unkonzentriertheiten schlichen sich ein, die Igualada gekonnt auszunutzen wusste. Kontinuierlich schraubten sie das Ergebnis in die Höhe. Dem hatten die Urner wenig entgegenzusetzen. Zu sehr waren sie damit beschäftigt, Gegentore zu verhindern. Einem Uri-Torhüter Marcel Greimel in Höchstform war es zu verdanken, dass die Niederlage am Ende nicht noch höher ausfiel.

Gegen ein Spitzenteam die Haut teuer verkauft

Dennoch zog Trainer Simon von Allmen am Ende ein über weite Strecken positives Fazit: «Dass es schwer werden würde, war uns bereits vor dem Spiel klar. Igualada ist ein Spitzenteam. Wir haben unsere Haut aber teuer verkauft und unsere Leistung abgerufen.» Darum wird es auch im Rückspiel am Samstag, 17. November, vor eigenem Publikum gehen. Ein Weiterkommen ist mit der 1:7-Niederlage nicht mehr realistisch. Vorerst geht es in der Meisterschaft weiter. Uri trifft am Freitag auswärts auf Biasca. (ji)

Igualada Rigat – Uri 7:1 (3:1)

Les Comes. – 400 Zuschauer. – Uri: Marcel Greimel, Felipe Sturla, Matteo Gasser, Tim Aschwanden, Nicola Imhof, Joshua Imhof (1), Michael Gerig, Adrian Briker, André Costa, Pedro Marinho.