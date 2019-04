Der FC Schattdorf beweist seine Heimstärke Der FC Schattdorf gewinnt bei der Dernière auf dem Kunstrasen Grundmatte gegen den FC Hochdorf mit 2:1.

Philipp Zurfluh (rechts) ist für den Schattdorfer Ausgleich zum 1:1 verantwortlich. (Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 27. April 2019))

Dernièren liegen dem FC Schattdorf offensichtlich gut. Nachdem die Urner im Herbst 2018 bereits die Dernière auf dem Naturrasen Grüner Wald siegreich gestalteten, gewannen sie nun auch jene auf dem Kunstrasen Grundmatte. Denn sofern in den nächsten beiden Wochen alles nach Plan verläuft, war das Spiel gegen den FC Hochdorf das letzte auf dem Kunstrasen Grundmatte; fortan soll wieder auf dem Hauptplatz gepunktet werden.

In der 21. Minute gingen die Gäste durch Brian Közle mit 1:0 in Führung. Dieser profitierte davon, dass Schattdorfs Hintermannschaft den Ball nicht genügend klärte und sein Schuss abgelenkt wurde. Kurz vor der Pause setzte sich das Heimteam schlagkräftig in Szene: Ramon Scheibers Flankenball hinter die Abwehr fand den am entfernteren Pfosten heranstürmenden Philipp Zurfluh, der zum Ausgleich einschieben konnte.

Vorentscheidung mehrfach verpasst

Wie bereits in der Partie gegen den Luzerner SC, gelang Schattdorf damit kurz vor der Pause erneut ein Treffer zum richtigen Zeitpunkt, wobei sich die Gäste davon wenig beirren liessen. Denn kurz nach Wiederbeginn hatte Hochdorf seine beiden wohl besten Chancen. Zuerst in der 48. Minute, als Schattdorf nach einem Eckball mit vereinten Kräften in letzter Sekunde faktisch auf der Linie retten konnte. Anschliessend in der 52. Minute, als Raphael Wildisen auf der linken Seite seine Gegenspieler stehen liess und Raphael Imhof zu einer weiteren Glanzparade zwang. In der 49. Minute beanspruchten auch die Gäste aus dem Luzerner Seetal für einmal das Glück, als Ramon Scheibers Schuss noch auf der Linie geklärt werden konnte.

In der Folge blieb die Partie lange Zeit Mittelfeldgeplänkel, bis Schattdorf in der 78. Minute auf direktem Weg den Führungstreffer erzielte. Nach einem weiten Ball von Keeper Raphael Imhof auf Ramon Scheiber bediente dieser Patrik Stampfli, der nur noch auf den zum Einschieben bereiten Philipp Gisler aufzulegen brauchte. Schattdorf war es dadurch gelungen, dem bis dato in der Rückrunde ungeschlagenen FC Hochdorf die erste Rückrundenniederlage zuzufügen. (rbo)