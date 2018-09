Der HC Luzern steht von Beginn an unter Druck Am Wochenende starten die Zweitligisten in die Meisterschaft. Dabei will der HC Luzern in der 20. Saison nach der Gründung endlich den Schritt Richtung 1. Liga machen. Michael Wyss

Luzern-Trainer Robert Küttel weist seinen Spielern den Weg Richtung Tabellenspitze. (Bild: Michael Wyss (Luzern, 18. August 2018))

Mit Luzern, Sursee, Zug, Seewen II sowie den Aufsteigern Küssnacht und Seetal ist die Zentralschweiz in der 2. Liga (Region Ost, Gruppe 1) äusserst stark vertreten. Nicht mehr in der Gruppe figurieren die Topteams der vergangenen Saison, Dürnten und Illnau-Effretikon (beide Wechsel in die Gruppe 2). Neu in der Gruppe sind eben den Aufsteigern die Zürcher Teams Wallisellen und Dielsdorf-Niederhasli.

Diese Zusammensetzung bedeutet, dass der letztjährige Halbfinalist HC Luzern zum Topkandidaten für den Gruppensieg aufsteigt. Wie sieht Trainer Robert Küttel (41) diese Konstellation? «Wir wollen uns die bestmöglichste Ausgangslage für die Playoffs schaffen.» Was konkret so viel heisst, dass der HC Luzern den Gruppensieg im Visier hat.

Auch Sportchef Laurent (67) Scheiwiler schraubt die Erwartungen etwas höher als noch vor einem Jahr: «Wir wollen wieder an der Spitze mitspielen, gegenüber der letzten Saison einen Schritt vorwärts machen und so den letztjährigen Rang 3 verbessern. Dass wir die Gejagten sind, ist mir klar. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen – und diese werden wir auch meistern. Wir haben die nötige spielerische Qualität im Team.»

Luzern startet in seine 20. Saison seit der Gründung 1998. Die Hoffnung der Verantwortlichen zielt dahin, endlich den Aufstieg in die 1. Liga zu schaffen. Ersthaft gefordert wird Luzern wohl erst im Februar 2019, wenn die Achtelfinals anstehen. Dann wird es sich weisen, wie stark der HCL wirklich ist. Dann nämlich könnte Luzern auf Teams wie Dürnten, Illnau-Effretikon oder 1.-Liga-Absteiger Weinfelden treffen.

EHC Sursee: Für die Surseer heisst die Zielsetzung «Erreichen der Playoffs». Routinier und Captain Philipp (29) sagt: «Wir brennen auf den Saisonstart. Letzte Saison schafften sie im vermeintlich schwierigen Jahr nach dem Aufstieg auf Anhieb Rang 7. Das können wir wiederum realisieren, denn wir verfügen über eine gute Mischung im Team – spielerisch wie auch kämpferisch. Und wir freuen uns, wenn wir den Favoriten ein Bein stellen können.» Trainiert werden die Surentaler wie bis anhin vom 60-jährigen Jozef Kovácik.

HC Seetal: «Als Aufsteiger streben wir primär nach dem Klassenerhalt. Dennoch wir haben uns die Playoffs zum Ziel gesetzt. Das wird ein schwieriges Unterfangen, das bin ich mir bewusst», sagt Co-Trainer Sven Trachsler. Der 32-Jährige ist zusammen mit Armin Honauer (33) wie schon letzte Saison der Teamverantwortliche. Und eines ist sich Trachsler auch bewusst: «Wir müssen uns schnell an den höheren Rhythmus gewöhnen, wollen wir von Beginn weg unter Abstiegsdruck stehen.»

EV Zug: Trainiert werden die Zuger neu von Alex Wirz. Der 54-Jährige wirkte früher in der EVZ-Nachwuchsabteilung und war Sport- und Ausbildungschef beim EHC Küssnacht. «Vom Kader her gesehen gehören in die obere Tabellenhälfte. Wir wollen und die Liga aufmischen. Doch primär verfolge ich das Ziel, eigene Junioren in die Mannschaft zu integrieren. Spielern, die den Sprung nicht in höhere Ligen schaffen, können wir in unserem Team eine Perspektive bieten», moniert Honauer. Letzte Saison erreichten die Zuger Rang 5.

Küssnachter SC: «Wir stehen vor einer grossen Herausforderung. Als Aufsteiger wollen wir in die Playoffs. Nur wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, können wir ruhig weiter arbeiten und die Entwicklung junger Spieler vorantreiben, denn wir steigen mit einem jungen, aber talentierten Team in die Meisterschaft», sagt Co-Trainer Michael Imhof (39), der zusammen mit Marco Gasser (37) das Team betreut. Als Vorteil könnte sich auch erweisen, dass die Rigidörfler auf gut ausgebildete Spieler aus der Nachwuchsabteilung «Hockey Innerschwyz» zugreifen können.

EHC Seewen II: Für das Team aus dem Schwyzer Talkessel gibt es nur ein Ziel: den Ligaerhalt. Alles Weitere wäre Zugabe. Letzte Saison mussten die Schwyzer in die Abstiegsrunde, meisterten sie aber mit Bravour. Trainer ist Beat Schuler (33).

Teams: Luzern, Sursee, Küssnacht SZ, Seewen, Zug, Seetal, Wallisellen, Dielsdorf-Niederhasli, Bellinzona und Chiasso.

Modus: Die Qualifikation wird mit einer Hin- und Rückrunde (18 Partien) gespielt. Die Teams auf den Plätzen 1–8 sind für die Playoffs qualifiziert; diejenigen auf den Rängen 9 und 10 bestreiten die Abstiegsrunde.

1. Runde. Samstag: Luzern – Seetal (17.30, Eiszentrum). Küssnacht SZ – Wallisellen (17.45, Rigihalle). Dielsdorf-Niederhasli – Seewen II (19.00, Erlenpark, Dielsdorf). Sursee – Bellinzona (19,45, Eishalle). Zug – Chiasso (20.30, Academy Arena).

Platzierungsprognose: 1. Luzern. 2. Chiasso. 3. Wallisellen. 4. Zug. 5. Dielsdorf-Niederhasli. 6. Bellinzona. 7. Küssnacht SZ. 8. Sursee. 9. Seewen. 10. Seetal.