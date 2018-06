Handball Emmen und die SG Pilatus Handball beschliessen Partnerschaft Ein wichtiger Schritt für die Nachwuchsförderung im Innerschweizer Handball: Handball Emmen wird – vorerst in einer zweijährigen Testphase – Teil des Fördergefässes SG Pilatus Handball, welches der HC Kriens, der TV Horw und Borba Luzern zusammen mit dem NLA-Team des HC Kriens-Luzern führen.

Mit der Ausweitung der Zusammenarbeit eröffnen sich für talentierte Handballer im Grossraum Luzern völlig neue Perspektiven, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung er beteiligten Handballvereine vom Dienstag. Kinder und Jugendliche, die sich dem Handball verschrieben haben, würden nun auf allen Stufen den direkten Zugang zu Trainings- und Wettkampfbedingungen auf höchstem nationalem Leistungslevel finden.

Zudem sei in der Leistungsentwicklung junger Handballer unter den aktuellen Voraussetzungen auch die Durchgängigkeit über das Juniorenalter hinaus sichergestellt, indem im Aktivalter alle Leistungsstufen abgedeckt sind: die SG Pilatus selber führt ein Team in der 1. Liga, Handball Emmen eines auf Stufe NLB, der HC Kriens-Luzern in der NLA.

Mit der Zusammenarbeit der nunmehr vier Vereine ist es möglich, dass junge Handballer zielgerichtet und umfassend betreut werden können. Auf allen Juniorenstufen bieten die Vereine im Breitensport auch weiterhin Gefässe an. Begabten Nachwuchsspielern jedoch stehen in der SG Pilatus Handball Teams auf dem höchsten Leistungslevel der jeweiligen Alterskategorie zur Verfügung.

Handball Emmen engagiert sich für vorerst zwei Jahre in der SG Pilatus Handball. Diese Testphase soll aufzeigen, wie die Zusammenarbeit zum Vorteil aller Beteiligten umgesetzt werden kann. Die Umsetzung der Zusammenarbeit beginnt bereits ab der Saison 2018/19. (pd/zim)