Geena Krueger zum Dritten Die Chamer Fahrerin wird immer besser. Kürzlich ist ihr eine persönliche Saisonbestleistung gelungen.

Geena Krueger ist in der laufenden Saison nicht zu schlagen und im EM-Favoritenkreis. (Bild PD)

Beim Wasserskislalom gilt es, die sechs Bojen des Parcours, die 11 Meter von der Bootsstrecke entfernt liegen, an der kürzest möglichen Seillänge zu umfahren. In Dommartin FR umfuhr Geena Krueger vom Wasserskiclub Cham die Bojen bei den Seillängen von 14,25, 13,25 und 12,25 Metern gewohnt problemlos. Erstmals gelang ihr das in der laufenden Saison auch bei 11 Metern Seillänge. Am 10,75-Meter-Seil schaffte sie noch zwei Bojen und schlug damit die Neuseeländerin Jaime Matcalfe um eine Boje, was ihr den Sieg einbrachte.

Nach den zwei Siegen in Italien zuvor ist dies bereits der dritte Saisonsieg im dritten Wettkampf für Krueger. Die Europameisterschaften finden Anfang September in Griechenland statt. In der jetzigen Form gehört die Chamerin zum EM-Favoritenkreis. Nur eine Europäerin schaffte in der laufenden Saison mehr als zwei Bojen bei 10,75 Metern Seillänge. (red)