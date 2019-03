Florian Henrich rettet den Altdorfer Handballern einen Punkt Im Heimspiel gegen Steffisburg muss sich der KTV Altdorf erneut mit einem 30:30-Remis begnügen. Der Rückstand auf den rettenden zwölften Tabellenplatz beträgt fünf Runden vor Schluss noch immer drei Punkte. Urs Hanhart

Florian Henrich (am Ball) erzielt gegen Steffisburg ein Drittel aller Altdorfer Tore, insgesamt deren zehn. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. März 2018)

Die vor Wochenfrist ausgetragene Heimpartie gegen Birsfelden endete ebenfalls mit einem 30:30-Unentschieden. Damals verloren die Altdorfer in letzter Sekunde durch einen vermeidbaren Freistosstreffer einen Punkt und schritten enttäuscht von dannen. Diesmal hielt sich das Haare­raufen aber in Grenzen, mussten die Urner doch letztlich froh sein, wenigstens noch einen Punkt aus dem Feuer gerissen zu haben. Zum Helden des Spiels avancierte Rückraumregisseur Florian Henrich, der grosse Nervenstärke bewies und eine Sekunde vor Ablauf der Spielzeit einen von Edvinas Vorobjovas herausgeholten Penalty zum Schlussresultat von 30:30 versenkte.

«Wir sind diesmal angetreten, um zu gewinnen. Deshalb können wir mit diesem Punkt natürlich nicht zufrieden sein. Aber alles in allem ist das Remis sicherlich ein gerechtes Resultat», zeigte sich Altdorfs Spielertrainer Sebastian Munzert nach dem Schlusspfiff sportlich fair. Er verhehlte aber nicht, dass, wie schon gegen Birsfelden, ein gewisser Frust im Spiel war. Erneut schaffte es sein Team nicht, ein kleines Polster über die Runden zu retten. Zwischen der 54. und 57. Minute wandelten die in dieser Phase unwiderstehlich auftretenden Platzherren einen 25:27-Rückstand dank zwei Treffern von Henrich und je einem Torerfolg von Vorobjovas und Youngster Pascal Aschwanden, gepaart mit starken Paraden von Keeper Jan Dittli, in eine scheinbar vorentscheidende 29:27-Führung um. Dann kassierte Linksaussen Ivan Fallegger allerdings eine Zwei-Minuten-Strafe und der Schwung war wieder dahin. Steffisburg nutzte die Überzahlphase resolut aus und holte sich die Führung (30:29) 23 Sekunden vor Schluss wieder zurück. Anschliessend nahmen die Gastgeber noch ein Time-out, um den allerletzten Angriff zu besprechen. Ein erfolgreicher Schachzug endete doch das Ganze mit dem eingangs erwähnten, erfolgreichen Siebenmeterwurf von Henrich.

Jetzt müssen die Altdorfer den Schalter umlegen

In der sechstletzten Meisterschaftsrunde lief wieder fast alles gegen die Altdorfer. Gleich zwei der drei verbliebenen Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg konnten Überraschungssiege feiern. Schlusslicht Emmen bezwang den Tabellensiebten Solothurn auswärts sensationell mit 38:35, und der Ranglistenzwölfte Yellow/Pfadi Winterthur setzte sich ebenfalls auswärts unerwartet mit 30:27 gegen den Tabellenachten Birsfelden durch. Im Klartext heisst dies, dass Emmen punktemässig zu Altdorf aufgeschlossen hat, aber aufgrund der geringfügig schlechteren Torbilanz die rote Laterne weiterhin behält. Der einzige Lichtblick für die KTV-Truppe war die Tatsache, dass Biel deutlich am Leader Endingen scheiterte und auf den 12. Platz abrutschte. Der Vorsprung der Seeländer auf Altdorf ist auf drei Punkte zusammengeschrumpft. Es dürfte aber alles andere als einfach werden, diesen Rückstand in den verbleibenden fünf Runden noch wettzumachen, auch wenn die Direktbegegnung noch aussteht. Immerhin versicherte Munzert: «Wir sind immer noch voll motiviert und werden weiterkämpfen. Aber jetzt müssen wir den Schalter umlegen und durchstarten.»