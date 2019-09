Die Finnenfraktion bei Unihockey Luzern ist deutlich geschrumpft Unihockey Luzern startet mit einer 4:6-Niederlage gegen Konolfingen in die 1.-Liga-Saison. Ruedi Vollenwyder

Luzerns Julian Lingg (Mitte) scheitert an Konolfingens Torhüter Thomas Fankhauser (links). Bild: Philipp Schmidli (Meggen, 14. September 2019)

In der vergangenen Saison definierten die Verantwortlichen nach dem ersten grossen Umbruch beim UH Luzern das Saisonziel bescheiden mit dem Ligaerhalt. Dieser wurde mit dem 7. Qualifikationsrang und dem anschliessenden Playoff-Out in den Viertelfinals auch erreicht. Und das trotz vielfach zerfahrener Spielweise mit einem steten Auf und Ab. Auf die neue Saison hin wurde der personelle Umbruch weitergeführt. Das Saisonziel bleibt aber bestehen. «Wir wollen wenn möglich die Playoffs erreichen», gibt Sportchef und Co-Trainer Sergio Laemmler als Saisonziel heraus.

Eine Herkulesaufgabe. Zumal mit dem Finnen Janne Uotila nur noch ein einziger Ausländer, gegenüber deren vier in der letzten Saison, engagiert wurde und somit sehr viel an Qualität verloren gegangen ist. «Diese Ausgangslage, mit nur einem Ausländer in die Saison zu starten, ist schon eine gewaltige Hypothek und macht es nicht einfacher, das Saisonziel, das Erreichen der Playoffs, zu realisieren», sinnierte Sergio Laemmler. Er leitet zusammen mit Headcoach Robert Gröflin die Geschicke des jüngsten Luzerner Teams, das je eine 1.-Liga-Meisterschaft bestritten hat.

Peinliches Ausscheiden im Schweizer Cup

Denn neben den Neuzuzügen Nicolas Barmettler (Thun U21), Paul Fopp (Davos U21), Mario Bernet (Davos) und Carlo Wild (Basel, NLB) fanden mit Linus Fonseca, Lorenz Huber, Daniel Lopes und Jann Mathys nur eigene Junioren Aufnahme im Kader. Was passieren kann, wenn die Einstellung nicht stimmt, erlebten die Luzerner im Schweizer Cup. Nach einem 10:6-Sieg gegen den Zweitligisten Floorball Uri tauchte die Gröflin-Truppe gegen Schüpfheim aus der 3. Liga gleich mit 4:8. «Ich kann mich nicht an eine schlimmere Schlappe erinnern, als diejenige in Schüpfheim. Diese Peinlichkeit hätte uns erspart bleiben können», wetterte Sergio Laemmler. Wegen dieser Niederlage verpassten die Luzerner ein einmaliges Highlight: Denn in den 1/16-Finals hätten die Luzerner das NLA-Team von Alligator Malans zugelost erhalten.

In der ersten Meisterschaftspartie bekamen es die Luzerner mit den Lions aus Konolfingen zu tun. Im Spiel gegen den letztjährigen Qualifikationssieger der Gruppe 1 (22 Spiele/58 Punkte) durfte man vom jungen Luzerner Team nicht allzu viel erwarten. Doch diese stellten sich «auf die Hinterbeine», glichen in einem guten Match das Skore nach 1:3- und 2:4-Rückständen bis zur 44. Minute dank Toren von Lukas Umiker und Samuel Ulmer zum 4:4 aus. Doch praktisch im Gegenzug zogen die routinierten Konolfinger wieder auf 5:4 davon und verwiesen die Gröflin-Truppe mit 6:4 (52.) auf die Verliererstrasse.

Bereits im ersten Spiel machte sich die fehlende Erfahrung bemerkbar. Nach dem 1:1-Ausgleich, dem 2:3-Anschlusstreffer (zweimal Janne Uotila) und dem schon erwähnten 4:4-Ausgleich kassierte Luzern postwendend ein weiteres Gegentor. «Solche Situationen müssen wir in den nächsten Partien cooler angehen, mehr Ruhe ins Spiel einbringen», verspricht Laemmler, der sonst mit dem ersten Auftritt seiner Jungs zufrieden war.