Finalrunden-Traum der Altdorfer Handballer ist geplatzt Trotz eines 29:27-Sieges im letzten Qualifikationsspiel gegen Kriens muss der KTV Altdorf in die Abstiegsrunde.

Altdorfs Youngster Luca Aschwanden (am Ball) erzielt sechs Tore. Urs Hanhart, Urner Zeitung

Auffallend viele unter den 250 Zuschauern in der Altdorfer Feldli-Arena schauten während der 1.-Liga-Handballpartie Altdorf-Kriens ganz häufig auf ihr Handy. Die meisten von ihnen verfolgten den Live-Ticker des Parallelspiels Emmen-Muotathal. Vom Ausgang dieses Matchs hing nämlich sehr viel ab. Falls die Schwyzer den Luzernern einen Punkt entrissen hätten, wäre Altdorf mit einem Erfolg über Kriens in Sachen Finalrunden-Qualifikation durch gewesen. Aber die Hoffnungen auf Schützenhilfe zerschlugen sich schon sehr schnell. Muotathal geriet früh weit ins Hintertreffen und war meilenweit davon entfernt, dem Tabellenzweiten gefährlich zu werden. Emmen feierte schliesslich einen diskussionslosen 38:28-Erfolg und qualifizierte sich damit als zweites Teams nebst Olten für die Erstliga-Aufstiegsrunde. Altdorf und Emmen holten in der Qualifikation je 21 Zähler. Ausschlaggebend war die deutlich bessere Torbilanz der Luzerner.

Altdorfs Spielertrainer Mario Jelinic haderte nicht lange mit der Tatsache, dass die erhoffte Schützenhilfe aufblieb. Er nahm es sportlich fair und betonte: «Wir hätten den Einzug in die Finalrunde ohnehin nicht verdient gehabt. Drei der vier Spiele gegen Olten und Emmen haben wir verloren. Das war ganz einfach zu wenig. Wir haben unsere Chancen selber verscherzt.»

Jungspunde nutzten ihre Chance

Obwohl der Sieg gegen den Tabellenletzten Kriens mit 29:27 sehr knapp ausfiel, zeigte sich Jelinic mit der Vorstellung in der letzten Qualifikationspartie keineswegs unzufrieden. Seine Begründung: «Wir haben viele unserer ganz jungen Spieler eingesetzt. Einige haben sich sehr gut geschlagen. Hervorzuheben ist vor allem Luca Aschwanden, der gezeigt hat, dass er zwar noch einiges lernen muss, aber zweifellos über grosses Potenzial verfügt.» Tatsächlich lieferte der erst 17-jährige Rückraumspezialist eine beeindruckende Vorstellung ab. Er übernahm Verantwortung und tankte sich immer wieder energisch durch die gegnerische Verteidigung. Mit sechs Treffern bei zehn Abschlüssen verzeichnete er auch eine durchaus beachtliche Ausbeute. Einzig Florian Henrich, der sieben Torerfolge feierte, war im Angriff noch etwas erfolgreicher als der aufstrebende Jungspund.

Wie schon in der Vorrunde bekundeten die Altdorfer mit dem krassen Aussenseiter Kriens erstaunlich viel Mühe. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und endete mit einem Zwei-Tore-Vorsprung (15:13) für die Urner. Im Verlaufe des zweiten Durchgangs erarbeiteten sich die Gastgeber ein Polster von fünf Längen, das jedoch in der Schlussphase wieder bedrohlich zusammenschmolz. Ein ganz ähnliches Szenario hatten die Gelb-Schwarzen bereits vor Wochenfrist bei ihrem Gastspiel in Muri erlebt. Die in der Abwehr ungemein aufsässig spielenden Krienser bewiesen bei ihrem Gastspiel im Urnerland, dass man sie keinesfalls vorzeitig abschreiben darf, obwohl sie die Qualifikation mit grossem Abstand auf dem letzten Platz beendet haben. In der Abstiegsrunde beginnt alles wieder bei Null. Das heisst, das sich auch der Qualifikationsdritte Altdorf keineswegs zurücklehnen darf und auch gegen vermeintliche Underdogs voll konzentriert zur Sache gehen muss.