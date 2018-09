FC Stans hat noch Luft nach oben Mit sieben Punkten aus vier Partien ist der FC Stans nach Ansicht des neuen Trainers Benji Hess ordentlich in die neue 2.-Liga-regional-Saison gestartet. Dennoch es gilt, noch Baustellen zu beseitigen. Ruedi Vollenwyder

In der ersten Saison nach der Trainer-Aera Toni Durrer/Rocco Perrone trägt das Duo Benji Hess und Mario Schaub beim FC Stans die Verantwortung. Es war für Hess ein relativ einfacher Einstieg, amtete er doch zuvor als Sportchef und kennt so seine Schützlinge aus dem Eff-Eff. Und der zurzeit verletzte Mario Schaub ist noch immer aktiv.

Benji Hess ist denn auch mit dem bisher Erreichten zufrieden. Die Stanser feierten zwei Siege gegen Sins (4:2) und Absteiger Hochdorf (3:2), spielten gegen den Luzerner SC 2:2. Den einzigen Nuller kassierte Stans (Hess: «Ein ganz schwacher Auftritt») mit 1:3 gegen den FC Schattdorf. «Mit diesen sieben eingespielten Punkten aus den vier Partien sind wir im Soll. Aber wir haben bestimmt noch Luft nach oben», bilanziert der Inhaber der Uefa-B-Trainerlizenz die Startphase.

Noch Luft nach oben deshalb, weil die grösste Baustelle im Stanser Teamgefüge ein noch besseres Abschneiden verunmöglichte. «Unser Sorgenkind ist die Defensivabteilung. Auf diese Saison hin mussten wir gleich drei der vier bisherigen Defensivspieler ersetzen. Und da noch Verletzungen dazu kamen, konnten wir noch keinen Match in der gleichen Aufstellung bestreiten. Die so fehlenden Automatismen spiegeln sich denn auch in den zu vielen Gegentoren», umschreibt der Trainer diese Baustelle. Neun Tore kassierte die Stanser, zehnmal trafen sie ins gegnerische Netz. Es hätten aber auch mehr sein können. Und da spricht der Trainer ein weiteres Manko an. «Einige Spieler sind zu schnell mit ihrer Leistung zufrieden. Ihnen fehlt die absolute Winnermentalität. Diese versuche ich, den Spielern in den Trainingslektionen noch einzuimpfen und herauszukitzeln.» Denn ohne diesen Siegeswillen sind auch keine Grosstaten möglich.

Eine mögliche Grosstat steht Stans schon morgen Samstag in der nächsten Begegnung bevor. Die Nidwaldner empfangen den Aufsteiger Emmenbrücke. Nach der Startniederlage gegen Cham (1:2) hat das von Jean-Daniel Gross trainierte Team die restlichen drei Partien gewonnen. Der 6:2-Sieg im Derby gegen Emmen deutet an, was auf Stans zukommt. Hess analysiert nüchtern: «Nimmt man das Kader der Emmenbrücker mit den vielen guten Fussballern unter die Lupe, dann bleibt uns nur die Rolle des Aussenseiters. Aber wir haben nichts zu verlieren. Meine Spieler freuen sich auf diesen hoffentlich spannenden Match.»

Hinweis

Fussball, 2. Liga regional. Samstag: FC Stans – FC Emmenbrücke (18 Uhr, Eichli).