FC-Hergiswiler-Spieler: «Dieser Sieg ist eine Erlösung» Das Duell zwischen dem FC Hergiswil und dem Aufsteiger FC Willisau verspricht Spannung. Dabei wollen die Nidwaldner ihren ersten Saisonsieg bestätigen. Ruedi Vollenwyder

Hergiswil-Angreifer Silvan Sager (Zweiter von links), hier im Spiel gegen den FC Ibach, will auch im Willisauer Strafraum für Unruhe sorgen. (Bild: Philipp Schmidli (Hergiswil, 1. September 2018))

Hergiswil-Trainer Marc Odermatt liess sich auch nach dem fünften sieglosen Spiel nicht aus der Ruhe bringen. «Es ist, wie es ist», pflegt er jeweils zu sagen. Oder: «So ist halt das Momentum. Ändern kann man dieses so oder so nicht.» Beim Spiel am vergangenen Sonntag gegen Novazzano kippte eben dieses Momentum endlich auf die Seite der zuvor arg gebeutelten Hergiswiler. Die Nidwaldner gewannen im Tessin nach einer 3:0-Führung mit 3:2 und konnten endlich den ersten Saisonerfolg feiern.

«Dieser Sieg ist eine Erlösung. Endlich hat es angehängt», blickt der unermüdliche Kämpfer Silvan Sager auf dieses Erfolgserlebnis zurück. Und das getreu seinem Lebensmotto: «Wer sein Ziel kennt, findet einen Weg.» Der 29-jährige Vater von Töchterchen Jara (15 Monate) unterrichtet seit acht Jahren an der Zeit-Kind-Schule auf der Primarstufe Mathematik und lehrt seine ihm anvertrauten Sekundarschüler in Mathematik, Sport, Werken sowie Natur und Technik. Eine anspruchsvolle Aufgabe für den Vollblutfussballer, der auf dem Fussballplatz immer alles gibt.

Bisher 60 Saisontore für Hergiswil

156 Partien hat Silvan Sager für Hergiswil auf 2.-Liga-inter-Niveau bisher gespielt und dabei 60 Tore erzielt, zwei davon in der laufenden Saison. «Letzte Saison ist uns fast alles gelungen, nun ist der Start in die laufende Meisterschaft ins andere Extrem gekippt.» Weshalb? «Unsere Gegner in den ersten fünf Partien spielten fast alle auf dem gleichen Niveau. Die Tagesform und auch der Faktor Glück entschied jeweils über Sieg oder Niederlage.» Er nennt ein Beispiel: «Es tönt vermessen, aber das Spiel gegen Taverne, wir verloren zwar hoch 1:5, hätten wir gewinnen müssen. Wir erspielten so viele 100-prozentige Chancen, doch nur eine konnten wir verwerten. Diese herausgearbeiteten Torchancen haben gezeigt, dass wir als Mannschaft das Fussball spielen nicht verlernt haben. Die Qualität in unserem Team ist vorhanden.»

Der Umschwung kam nun im letzten Match gegen Novazzano. Dabei erzielte der von einer Verletzung wieder genesene Devin Arnold zwei Treffer. An dieses erste Erfolgserlebnis wollen die Nidwaldner im nächsten Match gegen den Aufsteiger Willisau anknüpfen. «Wie in der letzten Saison soll der Sportplatz Grossmatt für die Gäste wieder zu einer schwierig einzunehmenden Festung werden», blickt Silvan Sager zuversichtlich auf das Spiel gegen die drittplatzierten Luzerner Hinterländer. Sager kennt aber die Stärken des Gegners. «Der FC Willisau verfügt über eine routinierte Mannschaft. Die Luzerner sind vor allem in der Offensive stark. Mit Christian Binde (10 Saisontore; Anm. der Red.) haben wissen sie einen Topskorer in ihren Reihen, der immer für Tore gut ist.» Dieser Willisauer Offensivpower muss sich der FC Hergiswil erfolgreich entgegen stemmen. Dann führt der Weg der Nidwaldner auch aus dem Tabellenkeller.